El alcalde Andrés Mijes encabezó el inicio de la temporada del Distrito 22 de Ligas Pequeñas de Béisbol y la final de la Copa Soccer Kids Femenil 2026.

Mediante el modelo de la 4T Norteña, estos eventos deportivos funcionan como un motor de desarrollo que fomenta la convivencia entre la niñez y juventud.

Andrés Mijes fortalece la seguridad y convivencia en Escobedo

La inauguración tuvo lugar en la remodelada Unidad Deportiva Alfonso Martínez Domínguez, donde el edil realizó el primer lanzamiento de la temporada de béisbol.

Mijes destacó que el deporte es un pilar estratégico para abrir oportunidades a las nuevas generaciones y reconstruir el tejido social en el norte del país.

Para el gobierno municipal, la actividad física es sinónimo de unión familiar y representa el hilo conductor que fortalece los lazos en cada comunidad.

El alcalde señaló que la práctica deportiva enseña valores fundamentales como la disciplina, el respeto al rival y el trabajo en equipo constante.

Esta visión coincide con el proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que promueve el crecimiento con justicia social desde las bases.

Andrés Mijes impulsa el deporte para reconstruir el tejido social en Escobedo (Cortesía)

Escobedo lidera el impulso al talento deportivo femenil

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se celebró la final de fútbol femenil para potenciar la confianza y el liderazgo de las niñas escobedenses.

Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, reiteró que estos espacios son vitales para garantizar la libertad y el desarrollo integral de las jóvenes.

Al integrar el deporte en la vida diaria de las colonias, se crean entornos más solidarios y seguros para las familias de la demarcación.

Andrés Mijes concluyó que el deporte seguirá siendo la herramienta clave para edificar comunidades de paz y cumplir los sueños de los ciudadanos.