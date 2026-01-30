Andrés Mijes participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Panamá, donde posicionó al municipio de Escobedo como un referente de desarrollo innovador, gracias a la digitalización y al modelo de gobierno de la 4T Norteña.

Durante su intervención, el alcalde destacó que este avance ha permitido consolidar a Escobedo como un importante polo de inversiones, generando desarrollo y nuevas oportunidades.

Asimismo, reiteró que la digitalización es clave para el crecimiento económico y que el uso de la tecnología en la administración pública contribuye a un gobierno más eficiente y confiable.

Andrés Mijes destaca la transformación digital en el panel “Ciudades, Digitalización e Innovación”

Andrés Mijes expuso cómo la transformación digital puede traducirse en empleos, desarrollo económico y bienestar para la población, durante su participación en el panel “Ciudades, Digitalización e Innovación”.

En este espacio estuvo acompañado por Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, Chile; Rosana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, Argentina; y Cristian Eduardo Zamora, alcalde de Cuenca, Ecuador, con quienes compartió experiencias sobre innovación y gestión pública.

El edil subrayó que el modelo de Escobedo está alineado con la visión impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que la tecnología es una herramienta clave para ahorrar tiempo y recursos a la ciudadanía, además de fortalecer la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

Añadió que, a través de la Visión de Estado, Escobedo se ha consolidado como un nuevo polo de desarrollo para Nuevo León y México, gracias a un gobierno que facilita trámites, reduce la discrecionalidad y brinda certeza jurídica.

Escobedo se consolida como referente tecnológico ante ciudades de América Latina

Ante alcaldes de distintas ciudades de América Latina y expertos internacionales, Andrés Mijes sostuvo que Escobedo demuestra que un gobierno ordenado, digital y confiable no solo atrae inversión, sino que convierte el desarrollo en bienestar tangible para la población.

Explicó que la 4T Norteña impulsa un modelo de crecimiento basado en información compartida, procesos transparentes y herramientas digitales que agilizan la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

Entre los principales instrumentos destacó el Permiso a la Confianza, que permite iniciar obras en un plazo de entre 3 y 5 días, al cumplir requisitos mínimos, lo que reduce costos, acelera inversiones y elimina incentivos a la corrupción.

Andrés Mijes destaca modelo digital de Escobedo en foro internacional (Cortesía )

Actualmente, señaló el edil, el 100% de los trámites de Desarrollo Urbano en Escobedo se realizan en línea, fortaleciendo la confianza de inversionistas y permitiendo a la población ahorrar tiempo y recursos.

Estoy aquí para demostrar que cuando un municipio ordena su gobierno, acelera sus trámites y respeta su palabra, la inversión llega, el crecimiento se sostiene y la justicia social deja de ser promesa para convertirse en política pública. Andrés Mijes

Durante el panel también se analizó el uso de datos y tecnología para integrar servicios públicos, mejorar la movilidad, reforzar la seguridad, modernizar la recaudación y el catastro, así como impulsar la gestión ambiental y la innovación en compras públicas.