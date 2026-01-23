Durante una reunión con representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), el alcalde Andrés Mijes refrendó su compromiso de impulsar un modelo de gobernanza con Visión de Estado, enfocado en la coordinación metropolitana como eje para atender de fondo los principales retos de Nuevo León.

En el encuentro con integrantes de CANACO, encabezados por Jaime Herrera, el Edil explicó que, como presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, promueve un esquema de trabajo permanente y articulado que integre esfuerzos del Gobierno del Estado, los municipios, la iniciativa privada y la sociedad civil, a fin de generar soluciones conjuntas y sostenibles.

Andrés Mijes señala retos clave para Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Andrés Mijes subrayó que fortalecer la coordinación metropolitana será fundamental para enfrentar los desafíos que enfrenta Nuevo León rumbo al Mundial de Futbol 2026, ante su consolidación como un destino turístico de relevancia internacional.

Entre los principales ejes a atender, destacó:

Movilidad urbana

Medio ambiente

Seguridad

Finanzas municipales

El alcalde enfatizó que los municipios deben pasar de compartir problemas comunes a construir soluciones comunes, ya que actuar de manera aislada ha limitado los avances. En ese sentido, sostuvo que el trabajo conjunto es indispensable para lograr resultados concretos.

Asimismo, Mijes reiteró que esta visión coincide con el enfoque de la presidenta Claudia Sheinbaum, basado en la colaboración, la planeación y el bienestar colectivo, principios que dan sustento a la denominada 4T Norteña como ruta para transformar Nuevo León con orden, justicia social y desarrollo sostenible.

Andrés Mijes plantea ante CANACO una coordinación metropolitana con visión de Estado. (Cortesía)

Entre las metas y acciones prioritarias, el alcalde destacó:

Impulso a la Ley de Coordinación Metropolitana

Renovación del convenio metropolitano

Diseño de un plan integral de movilidad

Creación del Instituto Metropolitano de Planeación

Implementación de un Programa de Ordenamiento Metropolitano con visión al 2050

Seguimiento puntual a los acuerdos emanados de las comisiones metropolitanas

Finalmente, Andrés Mijes afirmó que la coordinación metropolitana es la base para atender de manera integral los desafíos actuales y construir un mejor futuro para Nuevo León.