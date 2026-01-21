Andrés Mijes, alcalde de Escobedo y presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, aseguró que mantendrá un gobierno con modelo de gobernanza con Visión de Estado, el cual será permanente y articulado, con el objetivo de fortalecer un desarrollo urbano con bienestar social.

Andrés Mijes destaca la urgencia de una gobernanza metropolitana sólida

Durante el Primer Conversatorio Metropolización y Gobernanza, organizado por la Asociación Mexicana de Urbanistas, el mandatario explicó que el crecimiento acelerado de las ciudades exige una planeación urbana y territorial integrada, que sea capaz de responder los desafíos metropolitanos tanto actuales como futuros.

Andrés Mijes llama a consolidar una gobernanza metropolitana con Visión de Estado (Cortesía)

Asimismo, destacó la importancia de transitar hacia una gobernanza metropolitana que no dependa de coyunturas políticas, sino que se sostenga en reglas claras, agendas compartidas y una capacidad de decisión entre los órdenes de gobierno.

“Hay gobiernos municipales listos para asumir su responsabilidad histórica. Desde esta visión norteña, quiero decirlo con toda claridad: cuenten conmigo para pensar y actuar en clave metropolitana” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes subrayó que el trabajo entre municipios debe multiplicar capacidades, fortalecer decisiones y generar soluciones en beneficio de la ciudadanía. Además, afirmó que a través de una gobernanza metropolitana se vuelve posible que municipios, estados y federación trabajen como un solo sistema junto al sector privado y público, garantizando resultados.

El mandatario señaló que la 4T norteña impulsa una planeación urbana que sirva como herramienta para redistribuir oportunidades, estrategia que está impulsada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Andrés Mijes afirmó que el futuro urbano del país se va a definir en sus zonas metropolitanas, por lo que se debe alinear el urbanismo, la economía y el bienestar. Asimismo, dio a conocer que durante su gestión impulsará mecanismos necesarios para fortalecer la colaboración entre el Estado y los municipios.