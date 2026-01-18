El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, entregó nuevo equipamiento motorizado y uniformes modernizados a elementos de PROXPOL, con el objetivo de fortalecer la operatividad de la corporación y reforzar los operativos de seguridad en el municipio.

Acompañado por Omar Amador Escobar, comisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana, el edil dio arranque a 30 motocicletas que se integran al parque vehicular de la corporación municipal, gracias al apoyo de Fuerza Civil.

Andrés Mijes fortalece la seguridad de Escobedo con nuevas unidades y equipo

Las 30 unidades motorizadas marca Kawasaki, completamente equipadas como patrullas, reforzarán la presencia y capacidad de respuesta de PROXPOL en distintos sectores del municipio.

Asimismo, con una inversión de 17 millones de pesos, se entregaron uniformes completos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales cuentan con tecnología de última generación y mayor comodidad para facilitar su labor diaria.

Andrés Mijes fortalece a PROXPOL con equipo táctico en Escobedo (Cortesía)

Andrés Mijes subrayó que estas acciones refrendan su compromiso con la seguridad y con quienes la hacen posible, al señalar que mediante el modelo de la 4T Norteña se fortalecen las capacidades operativas, se dignifica el trabajo policial y se responde con hechos a las familias que impulsan la Transformación en Nuevo León.

La seguridad no se improvisa. Se planea, se invierte y se sostiene. En la 4T Norteña, la de Nuevo León, creemos en una policía cercana, profesional y bien equipada. Andrés Mijes

Añadió que esta inversión representa un respaldo claro y un reconocimiento al trabajo que realizan diariamente los policías para salvaguardar la integridad y tranquilidad de la población, y destacó que estas acciones se alinean a la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, refrendó su apoyo y coordinación con el secretario Omar García Harfuch, en una estrategia basada en inteligencia, presencia territorial y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.