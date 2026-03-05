El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana al anunciar el reforzamiento de la estrategia de reconstrucción del tejido social. El objetivo primordial es consolidar entornos seguros mediante la prevención y la participación activa de la población.

Acompañado por Jorge Atilano González, Director del Diálogo Nacional por la Paz, el munícipe destacó que la convivencia armónica es la base para una sociedad fuerte. Esta visión busca atender los conflictos de forma oportuna en los ámbitos vecinal, familiar y escolar antes de que escalen.

Andrés Mijes impulsa “Espacios Seguros” y el modelo de la 4T Norteña

Durante la sesión en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se presentó el proyecto “Espacios Seguros para el Buen Convivir”. Esta propuesta vincula de manera estratégica la reconstrucción del tejido social con la Proxpol y la Justicia Cívica, fomentando una cultura de mediación.

Andrés Mijes explicó que estas acciones forman parte del modelo de la “4T Norteña”. Este esquema está inspirado en la política de Crecimiento con Justicia Social promovida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando la confianza comunitaria.

El municipio se ha consolidado como un referente en la atención ágil y restaurativa de controversias. Gracias a los mecanismos de Justicia Cívica, Escobedo implementa acciones preventivas que frenan el escalamiento de la violencia y promueven la reparación del daño.

Como parte de los acuerdos, se fortalecerá la figura del “Constructor de Paz”. Este programa permite que los vecinos participen en la mediación comunitaria, actuando como enlaces preventivos. Con esto, la administración de Andrés Mijes coloca al diálogo como el eje central de la seguridad.