El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, inauguró la segunda edición del festival cultural “Las Artes Transforman”, evento que durante una semana convertirá a la Capital de la Transformación en un gran escenario cultural con más de 50 actividades gratuitas para toda la familia.

Con esta iniciativa, Escobedo fortalece su posición como referente cultural en Nuevo León, apostando por la cultura como una herramienta de identidad, comunidad y visión de futuro.

Andrés Mijes impulsa la cultura como herramienta de transformación social

Durante el arranque del festival, Andrés Mijes destacó que este evento representa un espacio de encuentro comunitario donde el arte y la cultura ayudan a fortalecer el tejido social y la convivencia entre las familias.

El alcalde señaló que Nuevo León no solo necesita crecimiento económico e inversión, sino también cultura para construir una sociedad más sensible, unida y consciente.

La inauguración del festival inició con la exposición “Paisajes: Forma, Contenido y Colores de Identidad”, del artista Javier Sánchez Treviño, conocido como el “Maestro del Color” en Nuevo León, quien cuenta con más de seis décadas de trayectoria artística.

Del 25 al 31 de mayo, Escobedo albergará más de 50 actividades gratuitas, con la participación de más de 320 artistas locales, nacionales e internacionales y más de 100 horas de programación cultural.

Además, el municipio abrió espacios para el talento local mediante una convocatoria pública, donde artistas de distintas disciplinas fueron seleccionados para presentar sus proyectos en esta edición 2026.

Escobedo arranca festival Las Artes Transforman II con más de 50 actividades culturales. (Cortesía )

Festival “Las Artes Transforman” 2026 tendrá música, teatro y actividades comunitarias en Escobedo

La edición 2026 del festival se realiza en el marco del Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo y contará con una amplia cartelera cultural.

Entre los invitados destacan Vivir Quintana, Nicho Hinojosa, Tropical Panamá, Rodrigo Murray y la Orquesta de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de presentaciones de teatro, literatura, diálogo público y expresiones artísticas comunitarias.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos del municipio, como el Teatro Digital Fidel Velázquez, la Casa de la Cultura, la Plaza Principal y la Presidencia Municipal.

Andrés Mijes reiteró que la cultura es clave para fortalecer la convivencia social y consolidar comunidades más unidas, alineadas con la visión impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La cartelera completa del festival podrá consultarse en las redes sociales oficiales del Municipio de Escobedo.