Andrés Mijes, acompañado por Eudelio Garza Mercado, director general de Grupo Inmobiliario Monterrey, y Oscar Chávez Pacheco, VP Development Luxury, Lifestyle & Premium en Intercontinental Hotels Group, inauguró el nuevo Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero.

El proyecto estratégico de talla internacional forma parte de la primera etapa del Canadá City Center y fortalece el posicionamiento de Escobedo como un nuevo polo turístico y de inversión rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Reconocen impulso de Andrés Mijes para fortalecer el turismo y la inversión en Escobedo

El director de GIM, Eudelio Garza Mercado, reconoció el liderazgo de Andrés Mijes para impulsar el crecimiento de Escobedo y consolidarlo como un municipio atractivo para el desarrollo económico.

Asimismo, destacó la cercanía, transparencia y visión del alcalde para generar confianza entre inversionistas y empresarios.

Con una inversión superior a los 25 millones de dólares, el desarrollo representa una apuesta estratégica para fortalecer la infraestructura hotelera y turística del norte del área metropolitana.

Andrés Mijes señaló que proyectos de esta magnitud reflejan que la inversión llega a los municipios donde existen certeza, seguridad, reglas claras y procesos ágiles para el sector privado.

El alcalde también subrayó que el nuevo complejo será una pieza clave rumbo al Mundial de Futbol 2026, al ampliar la capacidad hotelera y de servicios en la región.

Además, destacó que este megaproyecto se alinea con la visión de la 4T Norteña, modelo que impulsa el crecimiento económico acompañado de bienestar social y oportunidades para la población.

Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero impulsará una nueva etapa de desarrollo en Escobedo

Andrés Mijes afirmó que el nuevo Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero representa una nueva etapa para el norte de la zona metropolitana, enfocada en el desarrollo económico, el turismo y la modernización urbana.

Ubicado sobre Avenida Sendero y Carretera a Colombia, el complejo cuenta con 126 habitaciones de mediana y larga estancia, además de integrarse a un desarrollo comercial de más de 5 mil metros cuadrados de construcción.

El modelo de desarrollo mixto permitirá fortalecer la conectividad, mejorar los servicios y generar espacios funcionales tanto para residentes como para visitantes.

Asimismo, el Canadá City Center contempla infraestructura eficiente, movilidad segura y crecimiento urbano ordenado, consolidando a Escobedo como un punto estratégico para la inversión, el turismo y el desarrollo sostenible rumbo al Mundial 2026.