Andrés Mijes, acompañado por Eudelio Garza Mercado, director general de Grupo Inmobiliario Monterrey, y Oscar Chávez Pacheco, VP Development Luxury, Lifestyle & Premium en Intercontinental Hotels Group, inauguró el nuevo Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero.

El proyecto estratégico de talla internacional forma parte de la primera etapa del Canadá City Center y fortalece el posicionamiento de Escobedo como un nuevo polo turístico y de inversión rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Reconocen impulso de Andrés Mijes para fortalecer el turismo y la inversión en Escobedo

El director de GIM, Eudelio Garza Mercado, reconoció el liderazgo de Andrés Mijes para impulsar el crecimiento de Escobedo y consolidarlo como un municipio atractivo para el desarrollo económico.

Asimismo, destacó la cercanía, transparencia y visión del alcalde para generar confianza entre inversionistas y empresarios.

Con una inversión superior a los 25 millones de dólares, el desarrollo representa una apuesta estratégica para fortalecer la infraestructura hotelera y turística del norte del área metropolitana.

Andrés Mijes señaló que proyectos de esta magnitud reflejan que la inversión llega a los municipios donde existen certeza, seguridad, reglas claras y procesos ágiles para el sector privado.

El alcalde también subrayó que el nuevo complejo será una pieza clave rumbo al Mundial de Futbol 2026, al ampliar la capacidad hotelera y de servicios en la región.

Además, destacó que este megaproyecto se alinea con la visión de la 4T Norteña, modelo que impulsa el crecimiento económico acompañado de bienestar social y oportunidades para la población.

Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero impulsará una nueva etapa de desarrollo en Escobedo

Andrés Mijes afirmó que el nuevo Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero representa una nueva etapa para el norte de la zona metropolitana, enfocada en el desarrollo económico, el turismo y la modernización urbana.

Ubicado sobre Avenida Sendero y Carretera a Colombia, el complejo cuenta con 126 habitaciones de mediana y larga estancia, además de integrarse a un desarrollo comercial de más de 5 mil metros cuadrados de construcción.

El modelo de desarrollo mixto permitirá fortalecer la conectividad, mejorar los servicios y generar espacios funcionales tanto para residentes como para visitantes.

Asimismo, el Canadá City Center contempla infraestructura eficiente, movilidad segura y crecimiento urbano ordenado, consolidando a Escobedo como un punto estratégico para la inversión, el turismo y el desarrollo sostenible rumbo al Mundial 2026.

Escobedo fortalece turismo rumbo al Mundial 2026 con nuevo hotel de lujo.
Escobedo fortalece turismo rumbo al Mundial 2026 con nuevo hotel de lujo. (Cortesía)