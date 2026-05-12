El alcalde Andrés Mijes y Bárbara Herrera, presidenta del Comité del Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, anunciaron la segunda edición del Festival Cultural “Las Artes Transforman”, considerado uno de los proyectos culturales más ambiciosos de Nuevo León y del norte de México.

El festival se realizará del 25 al 31 de mayo en Escobedo y contará con más de 50 actividades gratuitas, la participación de 320 artistas locales, nacionales e internacionales y más de 100 horas de programación artística dirigida a todas las familias.

Andrés Mijes destaca la cultura como motor de transformación social

Durante la presentación, Andrés Mijes afirmó que una sociedad se transforma a través de la cultura, la educación, la cercanía y gobiernos comprometidos con resultados tangibles, y no únicamente mediante métricas digitales o redes sociales.

El alcalde señaló que apostar por el arte, los libros y los espacios de diálogo público representa una forma seria de fortalecer el tejido social y construir comunidad.

Asimismo, destacó que “Las Artes Transforman” refleja los principios de la 4T Norteña, impulsando crecimiento económico con identidad, acceso democrático a la cultura y fortalecimiento comunitario.

Mijes añadió que las mejores etapas de Nuevo León combinaron desarrollo económico con inversión cultural, educativa y social, promoviendo no solo riqueza, sino también ciudadanía, sensibilidad y orgullo colectivo.

En ese sentido, resaltó que el legado industrial y empresarial del estado siempre tuvo una dimensión humana y comunitaria que hoy busca recuperarse mediante proyectos culturales y espacios públicos incluyentes.

Del 25 al 31 de mayo, Escobedo ofrecerá más de 100 horas de actividades culturales gratuitas. (Cortesía)

Reconocen impulso de Andrés Mijes a la cultura en Escobedo

Por su parte, Bárbara Herrera reconoció el trabajo de Andrés Mijes por convertir la cultura en una herramienta de desarrollo social y comunitario en Escobedo.

Destacó que el municipio ha entendido que el crecimiento económico y la cultura deben avanzar juntos para construir una sociedad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

Además, subrayó que este tipo de festivales dejarán una huella importante en Nuevo León por su impacto en la comunidad y en la promoción de la identidad cultural.

Por primera vez, el festival abrió una convocatoria pública para integrar artistas locales a la programación, fortaleciendo la participación de creadores de Escobedo y de toda la Zona Metropolitana de Nuevo León.

La edición 2026 también se desarrollará en el marco del Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, figura histórica que, de acuerdo con Mijes, representa carácter, visión de futuro y orgullo norteño.