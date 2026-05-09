El municipio de General Escobedo vivió una jornada llena de música y convivencia familiar durante los festejos organizados por el Día de las Madres, encabezados por el alcalde Andrés Mijes y la presidenta del DIF municipal, Yesi de Mijes.

La Plaza Principal de Escobedo reunió a miles de asistentes que disfrutaron de un ambiente festivo acompañado de presentaciones musicales, dinámicas y sorpresas dedicadas a reconocer el papel de las mamás en las familias y comunidades del municipio.

Andrés Mijes reconoce labor de las mamás norteñas

Uno de los momentos más esperados de la celebración fue la participación del grupo Los Mier, cuyos éxitos pusieron a cantar y bailar a las asistentes durante la noche.

Escobedo reconoce a las mamás norteñas con gran celebración en Plaza Principal (cortesía)

Durante su mensaje, Andrés Mijes destacó la importancia de las mujeres en la transformación social y reconoció el esfuerzo cotidiano de las madres de familia. El evento también incluyó un espectáculo de comedia a cargo de Jelipe, quien generó un ambiente de alegría entre las familias presentes.

Por otra parte, en la zona de La Alianza también se realizó un festejo especial con música de Paco Silva y su Tropa Colombiana, agrupación que puso el ambiente entre vecinos y asistentes.

Escobedo reconoce a las mamás norteñas con gran celebración en Plaza Principal (cortesía)

Autoridades municipales señalaron que estas actividades forman parte de una serie de eventos comunitarios que durante la semana llegaron a distintas colonias mediante jornadas recreativas y culturales.

Con estos festejos, el gobierno municipal buscó fortalecer la convivencia social y reconocer el esfuerzo de las madres escobedenses con actividades accesibles para todas las familias.