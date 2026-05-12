Andrés Mijes se sumó al llamado realizado desde el Congreso del Estado, encabezado por el delegado de Morena en Nuevo León, Alejandro Murat, junto con diputadas y diputados locales, para exigir que el Gobierno estatal destrabe el Presupuesto y garantice la entrega de recursos destinados a obras prioritarias en los municipios.

El alcalde de Escobedo señaló que es urgente que el Estado deje de frenar el desarrollo municipal y cumpla con la asignación de los recursos presupuestales comprometidos con los gobiernos locales.

Andrés Mijes exige al Gobierno estatal liberar recursos para municipios de Nuevo León

Aunque no asistió a la reunión encabezada por Alejandro Murat debido a que tenía programada la inauguración e inversión del Hotel Holiday Inn Express & Suites Monterrey Sendero, Andrés Mijes respaldó públicamente las exigencias de alcaldes y legisladores de Morena.

El edil afirmó que el Gobierno estatal ha incumplido compromisos previamente establecidos y advirtió que esta situación afecta directamente a las familias de Nuevo León.

Me sumo a los reclamos hechos por mis compañeros diputados y alcaldes, por la falta de entrega de recursos por parte del Estado. De todos es sabido que el Gobernador ha faltado a su palabra. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

Asimismo, señaló que los municipios continúan enfrentando obstáculos administrativos que limitan su capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía y frenan proyectos de infraestructura fundamentales.

Andrés Mijes denuncia retraso de 230 mdp para el Distribuidor Vial Triángulo Norte

En el caso de Escobedo, Andrés Mijes recordó que siguen pendientes los recursos destinados al proyecto del Distribuidor Vial Triángulo Norte, una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad metropolitana.

El alcalde destacó que este proyecto beneficiará no solo a Escobedo, sino también a municipios como El Carmen, Salinas Victoria e Hidalgo, además de facilitar el tránsito de empresas de transporte provenientes del sur del país y de Estados Unidos.

Mijes precisó que el monto retenido asciende a 230 millones de pesos, recursos que ya habían sido comprometidos y cuya falta de liberación mantiene detenida una infraestructura clave para la movilidad de toda la zona metropolitana.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno estatal para actuar con responsabilidad y sensibilidad institucional, a fin de garantizar que las obras prioritarias puedan avanzar en beneficio de la población.