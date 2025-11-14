Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, destacó el modelo de la 4T Norteña como referente nacional durante el Diálogo “Inversiones en Infraestructura y Servicios”.

En el encuentro, Escobedo fue reconocido como ejemplo del avance del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Andrés Mijes refuerza el compromiso de Escobedo con el Plan México

Andrés Mijes y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar encabezaron el foro que buscó fortalecer la coordinación entre el Estado, la iniciativa privada y los gobiernos municipales.

El alcalde destacó que el Plan México se sustenta en Crecimiento con Justicia, inversión estratégica y modernización productiva. Subrayó que estos objetivos sólo se concretan cuando existen condiciones favorables para quienes invierten y generan empleo.

Escobedo posiciona a la 4T Norteña como modelo del Plan México. (Cortesía )

Según el edil, la transformación ocurre cuando las empresas pueden instalarse sin obstáculos, los complejos industriales arrancan operaciones en tiempo y forma y los proyectos reciben permisos ágiles; condiciones que, afirmó, Escobedo ya experimenta con el modelo de la 4T Norteña.

La nueva etapa del desarrollo nacional que plantea la Doctora Sheinbaum no es ajena a Nuevo León; por el contrario, es una etapa con la que ustedes, los capitanes y líderes de la economía norteña sí pueden identificarse plenamente. Andrés Mijes

Asimismo, destacó que el uso de tecnología ha permitido potenciar inversiones y generar recursos adicionales para el desarrollo comunitario. Esta visión, añadió, se traduce en infraestructura más eficiente, servicios públicos de mayor calidad y mayor certeza para las empresas.

4T Norteña: motor de la transformación con justicia

Andrés Mijes señaló que el Crecimiento con Justicia planteado en el Plan México representa una oportunidad para que la 4T Norteña impulse una agenda estratégica propia que fortalezca la construcción de un país con fuerza social y potencia económica.

Durante las mesas de trabajo, especialistas, funcionarios y representantes empresariales avanzaron en propuestas sobre nuevos marcos legales, mecanismos de financiamiento y proyectos estratégicos.

En su participación, el senador Waldo Fernández reconoció al modelo de la 4T Norteña como un referente de desarrollo equitativo, donde el humanismo social convive con el avance industrial. Señaló que este equilibrio se consolida como motor del Crecimiento con Justicia.

El Diálogo Nacional reunió a figuras como Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey; Jesús Nava, de Santa Catarina; la secretaria estatal de Economía, Betsabé Rocha; diputados locales, empresarios, cámaras industriales y funcionarios que trabajaron en la construcción de rutas para llevar el Plan México a cada territorio.