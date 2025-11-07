El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó el modelo de la 4T Norteña durante el III Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO, donde expuso cómo esta política pública impulsa una economía al servicio de una sociedad fuerte, educada y solidaria.

Ante representantes de 57 ciudades latinoamericanas, Mijes afirmó que la economía es un medio para alcanzar el desarrollo humano integral, fortaleciendo el empleo, la seguridad, la cultura y la educación.

En medio de la turbulencia política que hay en nuestros países, este foro aquí en la Paz, frente a un mar pacifico, nos enseña que el camino para que tengamos mejores ciudades y nuestros ciudadanos tengan una vida digna es precisamente el aprendizaje y la educación. Andrés Mijes

Andrés Mijes impulsa una transformación con sentido humano en Escobedo

Andrés Mijes, también vicepresidente de la Red Mexicana de Ciudades del Aprendizaje explicó que la visión de la Capital de la Transformación en Nuevo León se inspira en el Crecimiento con Justicia del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, subrayó que la visión de Escobedo es moderna, humana y sostenible, basada en la colaboración entre gobierno, universidades, empresas y sociedad civil para construir una comunidad que aprende, innova y progresa unida.

Como ejemplo, presentó la Escuela de Artes y Oficios “Mariano Escobedo: General de la Transformación”, ubicada en el corazón del municipio. Este espacio une cultura, tecnología y desarrollo económico con talleres gratuitos de robótica, diseño 3D, marketing digital, carpintería, gastronomía y artes visuales, los cuales preparan a la población para los empleos del presente y del futuro.

Además, destacó que la digitalización del gobierno municipal, con trámites más ágiles, atención ciudadana eficiente y transparencia, ha fortalecido la confianza entre empresas y ciudadanía, posicionando a Escobedo como un municipio con economía sólida, sin corrupción y con finanzas ordenadas.

El modelo de la 4T Norteña promueve una transición económica justa, que combina productividad con sentido humano y educación con innovación tecnológica.

Andrés Mijes presta el modelo de la 4T Norteña en Foro de la UNESCO. (Cortesía)

Con su participación en el foro, Escobedo se consolida como una Ciudad MOTOR del Aprendizaje en la zona metropolitana de Nuevo León, donde la economía impulsa la educación, la innovación y el bienestar social.

El municipio también buscará ser sede del próximo encuentro de la Red UNESCO de Ciudades del Aprendizaje en 2026, reafirmando su liderazgo en desarrollo humano y económico en el norte del país.