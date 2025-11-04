El alcalde Andrés Mijes encabezó la presentación de la División Blindada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un grupo especializado que busca fortalecer la confianza de la ciudadanía, manteniendo la visión de que la seguridad nace de la profesionalización policial.

En el evento, celebrado el 3 de noviembre, también participó el secretario de Seguridad, Marco Antonio Zavala, quien destacó que esta nueva fuerza simboliza una seguridad moderna, sólida y humana.

Andrés Mijes impulsa inversión en seguridad

Con una inversión de 15 millones de pesos, el grupo PROXPOL incorpora cuatro unidades tácticas con blindaje de alta resistencia, torreta de defensa y total maniobrabilidad, diseñadas para operaciones de intervención, reacción y patrullaje estratégico.

Mijes subrayó que los retos de seguridad deben enfrentarse con fuerza inteligente, precisa y justa, no con violencia desmedida.

Una fuerza que protege, que actúa con precisión y que honra a las y los policías que todos los días ponen su vida al servicio de la gente. Andrés Mijes

División Blindada refuerza estrategia de seguridad en Escobedo

La nueva División Blindada fortalece el modelo PROXPOL mediante tecnología, estrategia y disciplina, elementos que permiten una respuesta rápida, eficiente y proporcional ante cualquier amenaza a la tranquilidad social.

Mijes señaló que Escobedo se blinda con valores, ética, disciplina y humanidad, pilares de una nueva etapa de seguridad sustentada en la confianza ciudadana y el fortalecimiento institucional.

Andrés Mijes presenta la División Blindada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Escobedo. (Cortesía )

En el marco de la 4T Norteña, el Gobierno de Escobedo se mantiene alineado al Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que promueve un equilibrio entre crecimiento con justicia, prosperidad con seguridad y desarrollo con bienestar.

La División Blindada representa una fuerza pública al servicio del pueblo, justa, profesional y contundente, que defiende la paz con la legitimidad que solo otorgan las instituciones democráticas.

Durante el evento estuvieron presentes el comisionado de la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Amador Escobar, y Ulises Gutiérrez, comandante del Primer Agrupamiento de Fuerza Civil, en representación de Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad del Estado.