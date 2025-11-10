El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, anunció el arranque del operativo “Buen Fin Norteño: Seguridad Todo el Fin de Año”, una estrategia enfocada en proteger a las familias y comerciantes durante la temporada decembrina.

El anuncio fue encabezado por el edil, acompañado por representantes de corporaciones de seguridad y auxilio que participarán en el despliegue, con el objetivo de mantener saldo blanco durante las festividades

El alcalde destacó que reconoce la importancia económica y social de esta época, por lo que el operativo se concentrará en zonas de alta afluencia comercial y movilidad ciudadana.

En total, 600 elementos de Proxpol, incluida la nueva División Blindada, así como personal de Protección Civil Municipal, se desplegarán en centros comerciales, bancos, cajeros automáticos, corredores y áreas recreativas.

Andrés Mijes pone en marcha el operativo “Buen Fin Norteño” para reforzar la seguridad en Escobedo. (Cortesía )

Además, se implementará tecnología de vanguardia, como drones con cámaras infrarrojas, cámaras corporales, armas no letales Taser 7 y S2, torres de vigilancia y patrullas con sistemas de respuesta inmediata, que permitirán mejorar el monitoreo y reducir los tiempos de atención en zonas de riesgo.

Estamos aquí para que cada persona que cobra su aguinaldo, que sale a comprar un regalo, que abre su negocio desde temprano, pueda hacerlo con la certeza de que hay un Gobierno Municipal que protege, que está presente y que cumple. Andrés Mijes

El dispositivo permanecerá activo durante toda la temporada navideña y se sumará a los patrullajes permanentes en colonias y avenidas principales.

El operativo tendrá el respaldo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Bomberos de Monterrey, la Fiscalía General de Justicia del Estado y Fuerza Civil, ampliando la cobertura y reforzando la coordinación ante cualquier contingencia.

Andrés Mijes destacó que, en la Capital de la Transformación de Nuevo León, las acciones de seguridad están alineadas al Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el crecimiento económico y la justicia social avanzan de la mano.

Con el macro operativo “Buen Fin Norteño”, la 4T Norteña de Escobedo mantiene su compromiso con garantizar entornos seguros y tranquilos para todas las familias.