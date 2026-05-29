Andrés Mijes entregó más de 400 aparatos ortopédicos este 28 de mayo, con el objetivo de apoyar a comunidades vulnerables y mejorar la calidad de vida de las personas en Escobedo.

Este apoyo fue posible gracias a la colaboración entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, fortaleciendo acciones de responsabilidad social en beneficio de las y los habitantes.

Escobedo mejora la calidad de vida con entrega de sillas de ruedas y bastones

El alcalde Andrés Mijes, acompañado por autoridades municipales y representantes de la iniciativa privada, encabezó la entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas y andadores.

Durante el evento, destacó la importancia de la colaboración entre empresas y gobierno para generar bienestar social, al tiempo que agradeció el respaldo de compañías como OXXO y FEMSA por sumarse a estas acciones.

Una empresa entiende que crecer también implica compartir. Y una comunidad reconoce a quienes verdaderamente se comprometen con su gente. Eso conecta profundamente con la ideología que hemos construido juntos: el Capitalismo Humanista. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

En total, se entregaron 432 aparatos de movilidad asistida, entre ellos sillas de ruedas, andaderas, bastones de uno y cuatro puntos, así como muletas.

El edil subrayó que estas acciones forman parte de una visión basada en el Capitalismo Humanista, que busca generar prosperidad con sentido social, en línea con el modelo impulsado a nivel nacional.

Andrés Mijes y la iniciativa privada entregan más de 400 aparatos ortopédicos. (Cortesía )

A través del DIF Municipal, el Gobierno de Escobedo mantiene una labor constante de apoyo a sectores vulnerables, brindando atención integral y cercana a las familias.

Cabe destacar que esta entrega forma parte de un programa permanente de asistencia social, enfocado en mejorar la movilidad, inclusión y bienestar de quienes más lo necesitan.