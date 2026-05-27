El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en el IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) junto a Carlos Díaz Rosillo, director del Adam Smith Center, y el empresario estadounidense Fausto Arimany.

Durante el encuentro con líderes empresariales de América Latina y Estados Unidos, Mijes presentó la 4T Norteña como un modelo de gobierno enfocado en generar certeza jurídica, atraer inversiones internacionales y fortalecer el desarrollo económico mediante innovación y eficiencia administrativa.

Andrés Mijes destaca inversiones y generación de empleos en Escobedo

Ante empresarios internacionales y representantes de organismos empresariales, el alcalde destacó que en Escobedo se han captado más de 5 mil millones de dólares en inversión y generado más de 20 mil empleos.

Indicó que estos resultados derivan de un modelo enfocado en digitalización, infraestructura estratégica, seguridad, gobernabilidad social y certeza jurídica, alineado con el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mijes señaló que actualmente la atracción de capital depende de factores como estabilidad institucional, capacidad de ejecución, coordinación metropolitana y agilidad administrativa.

También advirtió que Nuevo León enfrenta retos relacionados con percepción financiera, rezagos en infraestructura y dudas sobre capacidad de ejecución, factores que influyen en la competitividad internacional de la entidad.

En el contexto actual de relocalización global de inversiones, explicó que las regiones compiten cada vez más por ofrecer condiciones de confianza, infraestructura y gobernabilidad para atraer empresas internacionales.

Andrés Mijes posiciona a Escobedo como referente de inversión y desarrollo

Andrés Mijes destacó que empresas globales como Costco, Amazon y Mercado Libre continúan identificando a Escobedo como un municipio con condiciones favorables para expandir operaciones dentro de la Zona Metropolitana de Nuevo León.

Asimismo, aseguró que Nuevo León mantiene uno de los mayores potenciales industriales, logísticos y humanos de América Latina, aunque señaló que se requiere visión de largo plazo y mayor solidez administrativa para alcanzar niveles más altos de crecimiento.

Finalmente, afirmó que la 4T Norteña representa un modelo probado para impulsar desarrollo económico, fortalecer finanzas municipales y generar bienestar colectivo mediante innovación y digitalización gubernamental.

Mijes sostuvo que un gobierno ordenado, digital y confiable puede convertir la inversión en prosperidad compartida y beneficios directos para la ciudadanía.