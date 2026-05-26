La transformación digital impulsada por el alcalde Andrés Mijes continúa posicionando a Escobedo como un referente de innovación gubernamental, gracias a políticas públicas enfocadas en fortalecer el desarrollo empresarial y modernizar los servicios para la ciudadanía.

Durante la "Cumbre de IA e Innovación Empresarial: Una Visión al Futuro", organizada por COPARMEX, el edil destacó que el modelo de la 4T Norteña ha permitido consolidar a la Capital de la Transformación como un polo estratégico para la inversión, mediante herramientas tecnológicas que agilizan procesos y generan nuevas oportunidades de crecimiento.

Andrés Mijes destaca digitalización y tecnología como motores de crecimiento

En su participación dentro del panel “El papel del gobierno en el cambio tecnológico de la sociedad”, Andrés Mijes señaló que la digitalización se ha convertido en un factor clave para impulsar el desarrollo económico y generar prosperidad compartida a través del uso eficiente de la tecnología.

El alcalde explicó que programas como el Permiso a la Confianza y el sistema digital de trámites de Desarrollo Urbano, reconocidos a nivel local, nacional e internacional, han fortalecido la competitividad de Escobedo y lo han convertido en un destino atractivo para inversiones nacionales y extranjeras.

Asimismo, indicó que la 4T Norteña impulsa un modelo de crecimiento basado en procesos transparentes, acceso a la información y plataformas digitales que facilitan la interacción entre gobierno, ciudadanía y sector empresarial.

Gracias a este esquema de eficiencia y certeza administrativa, empresas como Seojin Mobility, Costco, Canada City Center, Mercado Libre, Walmart y Amazon han decidido invertir y ampliar operaciones en el municipio.

Andrés Mijes destaca a la 4T Norteña como ejemplo de innovación gubernamental. (Cortesía)

Innovación tecnológica fortalece inversiones y bienestar en Escobedo

Mijes subrayó que este modelo de trabajo está alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al demostrar que la tecnología aplicada con transparencia, orden y reglas claras permite optimizar tiempos, reducir costos y brindar mayor confianza tanto a ciudadanos como a inversionistas.

El edil aseguró que la innovación tecnológica también ha contribuido al fortalecimiento de las finanzas municipales y a mantener un flujo constante de inversiones que se traducen en beneficios directos para la población.

Finalmente, afirmó que Escobedo avanza como un ejemplo de gobierno moderno y eficiente, donde la digitalización no sólo impulsa el crecimiento económico, sino que convierte las inversiones en bienestar tangible para las familias y en una herramienta de prosperidad compartida.