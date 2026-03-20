Empresarios y responsables de seguridad del municipio de Santa Catarina visitaron Escobedo para conocer el modelo de seguridad de la 4T Norteña impulsado por el alcalde Andrés Mijes, el cual apuesta por la innovación, el uso de tecnología y la profesionalización policial para construir comunidades más seguras.

Durante el recorrido por las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, integrantes del grupo Industriales Regiomontanos del Poniente A.C. (IRPAC) observaron cómo esta estrategia se traduce en resultados reales en beneficio de la ciudadanía.

Andrés Mijes impulsa modelo de seguridad con tecnología y proximidad

La comitiva fue atendida por autoridades municipales encabezadas por Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, y Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana, quienes presentaron el funcionamiento del modelo PROXPOL Escobedo.

Este esquema, reconocido a nivel internacional y único en contar con triple acreditación CALEA, destaca por su enfoque en proximidad, inteligencia operativa y uso estratégico de la tecnología para la prevención del delito.

Además, se destacó que este modelo impulsado por Andrés Mijes está alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes promueven estrategias eficaces y medibles en materia de seguridad.

También se resaltó que el modelo PROXPOL puede ser replicado en la iniciativa privada, fortaleciendo los esquemas de seguridad empresarial.

Empresarios conocen modelo de seguridad de Escobedo basado en tecnología. (Cortesía)

Modelo PROXPOL integra justicia cívica, prevención y tecnología: Andrés Mijes

Durante la visita, los empresarios conocieron áreas clave como el sistema de Justicia Cívica y la Tribuna Vial, donde se realizan audiencias en materia administrativa y de tránsito para fortalecer la cultura de legalidad.

Asimismo, se presentaron los programas de Prevención Social, en los que destaca la Unidad de Atención a Víctimas (UNAVI), enfocada en atender casos de violencia familiar y generar acciones para su erradicación.

Como parte del recorrido, se mostraron herramientas tecnológicas como salas de tiro virtual, simuladores de conducción, drones, patrullas blindadas y sistemas de radiocomunicación, que fortalecen la capacidad operativa de la corporación.

Con este tipo de intercambios, el municipio de Escobedo reafirma su compromiso de compartir buenas prácticas y consolidar una estrategia de seguridad que prioriza la protección de las personas mediante innovación y profesionalización.