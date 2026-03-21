El municipio de Escobedo continúa con la mejora de espacios públicos al rehabilitar la Unidad Deportiva Nueva Esperanza, con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y ofrecer alternativas recreativas ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa.

El alcalde Andrés Mijes encabezó la inauguración de las instalaciones renovadas, donde también dio inicio el proyecto deportivo “Mundialito Escobedo 2026”, que reunió a 120 niñas y niños en actividades enfocadas en el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia.

Escobedo renueva Unidad Deportiva Nueva Esperanza

Durante el arranque, el edil destacó la importancia de recuperar espacios públicos para el uso de la comunidad y promover entornos que impulsen el bienestar social. La intervención contempló la remodelación total de la alberca, mantenimiento de canchas existentes e instalación de pasto sintético en los campos de fútbol.

Escobedo rehabilita la Unidad Deportiva Nueva Esperanza para familias (cortesía)

Como parte de la rehabilitación, también se mejoraron baños, sistema de alumbrado y áreas de juegos infantiles, con el objetivo de ofrecer instalaciones más seguras y funcionales para niñas, niños y adultos. La alberca recién inaugurada estará disponible para el público en general, convirtiéndose en un punto clave para la recreación de las familias del poniente de la ciudad.

En este espacio, los ciudadanos podrán acceder a clases y actividades deportivas como yoga, fútbol, natación, box, lima lama y cachibol, entre otras disciplinas que buscan fomentar estilos de vida saludables.

Escobedo rehabilita la Unidad Deportiva Nueva Esperanza para familias (cortesía)

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura comunitaria y ampliar las opciones de esparcimiento accesible. El proyecto se alinea con la visión de bienestar social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en promover comunidades más activas, unidas y con mejores condiciones de vida.

Con la renovación de la Unidad Deportiva Nueva Esperanza, Escobedo avanza en la recuperación de espacios públicos y en la construcción de entornos que impulsen la convivencia, el deporte y el bienestar integral de las familias.