¿Quién es Gerardo de la Maza? Se trata del alcalde del municipio de El Carmen, Nuevo León, que llegó al cargo en las elecciones 2024 siendo candidato de Movimiento Ciudadano.

El presidente municipal que ha repetido en un par de periodos en el puesto, se desempeñó en otros cargos del servicio público previo a arribar a la alcaldía de El Carmen.

Lo anterior a pesar de que cuenta con una formación profesional como ingeniero en Sistemas de Información, debido a la cual tuvo un breve paso en el sector privado.

¿Quién es Gerardo de la Maza?

Gerardo de la Maza es el alcalde de El Carmen, Nuevo León, que llegó al puesto durante las elecciones municipales de 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

Gerardo de la Maza (Gerardo de la Maza/Facebook)

En esa contienda obtuvo 7 mil 660 votos, equivalentes al 45.57%, lo que le permitió superar a Graciela Villarreal Reyes, quien alcanzó 5,623 votos (33.45%), y a otros candidatos con porcentajes menores.

El triunfo que logró también consolidó el regreso de Movimiento Ciudadano en el municipio y lo colocó nuevamente al frente del gobierno local para el periodo 2024–2027.

¿Cuántos años tiene Gerardo de la Maza?

La información en sitios oficiales del IEEPC Nuevo León, establece que Gerardo de la Maza nació en 1979, por lo que hasta junio de 2026 tiene 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gerardo de la Maza?

Gerardo de la Maza está casado con Melissa Díaz, con quien ha formado una familia reconocida en el ámbito local de El Carmen.

Gerardo de la Maza y su esposa (Gerardo de la Maza/Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Gerardo de la Maza?

En sus redes sociales, Gerardo de la Maza suele compartir algunas publicaciones de sus familias, por las que se sabe que tiene 3 hijos, una mujer y 2 hombres.

Gerardo de la Maza y sus hijos (Gerardo de la Maza/Facebook)

¿Qué estudió Gerardo de la Maza?

Gerardo de la Maza es ingeniero en Sistemas de Información por la Universidad Regiomontana en Monterrey.

¿En qué ha trabajado Gerardo de la Maza?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado, los datos resaltan que Gerardo de la Maza ha pasado tanto por el sector privado, como en el servicio público, donde ha trabajado en lo siguiente: