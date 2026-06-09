El video de una mujer barista lanzando insultos discriminatorios en la alcaldía Cuauhtémoc se viralizó y hasta se encontró la cafetería que tiene en la Ciudad de México (CDMX).

Según información sobre la mujer que demostró su racismo y gordofobia en la Cuauhtémoc, se encontraba en estado de ebriedad cuando decidió mostrar su lado discriminatorio.

Mujer lanza insultos racistas en la alcaldía Cuauhtémoc; la apodan “Lady Güera”

El reportero Carlos Jiménez mostró por redes sociales un video que rápidamente se viralizó y fue apodada “Lady Güera”, debido a las palabras que la mujer soltó en la alcaldía Cuauhtémoc.

En un breve contexto que se describió por Jiménez, se trataba de la dueña de una cafetería en la colonia Condesa en la Cuauhtémoc, a quien enfrentaron por calificar a los mexicanos de “mediocres y flojos” y tras argumentar que por ello se llevaría su negocio a Estados Unidos.

Fue en ese momento que la mujer comenzó con los insultos discriminatorios contra quien la grababa, asegurándole que un color rubio en el cabello no le quedaba por ser “morena”.

Asimismo, se escucha una tercera persona que intenta intervenir entre ambas mujeres pidiéndoles “no se pongan a pelear”, pero la dueña de la cafetería en la Condesa incluso se regresa enfurecida cuando le dicen “señora”.

Según Jiménez, la mujer se encontraba en estado de ebriedad y los hechos sucedieron durante el primer fin de semana de junio.

"NEGRA ASQUEROSA… PINCHE MORENA ASQUEROSA"

Así andaba esta mujer en @AlcCuauhtemocMx: borracha, insultando, discriminando…

Se dice dueña de la cafetería Granito Café en @RomaCondesa

En su borrachera dijo q llevará su negocio a EEUU.



Les cuento #c4EnAlerta pic.twitter.com/i2BLxs4An9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 8, 2026

Encuentran cafetería de mujer que lanzó insultos discriminatorios en la Cuauhtémoc

Una mujer en la Cuauhtémoc fue grabada soltando insultos discriminatorios y ahora ya se localizó la cafetería de la que es dueña.

Usuarios de redes sociales e incluso el propio Carlos Jiménez evidenciaron que su cafetería se llama “Granito Café” y está ubicada en la Condesa.

Tras viralizarse su video, la cuenta en TikTok de su cafetería está llena de comentarios donde le reclaman los insultos discriminatorios. Mientras que su cuenta en Instagram fue puesta como perfil privado.