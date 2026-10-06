Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, se prepara rumbo a las elecciones de 2027, en las que podría contender por la gubernatura de Nuevo León con una eventual alianza entre el PRI y el PAN.

El político advirtió que Morena y Movimiento Ciudadano (MC) buscarán quedarse con el estado y anticipó una elección “muy competida”.

P”or supuesto que será una elección muy competida, pues el gobernador Samuel García busca imponer a su esposa para dar continuidad a su gestión, la cual ha estado marcada por actos de corrupción, obras inconclusas en el Metro y diversos escándalos. Además, Morena intentará tomar el estado. Sin embargo, al recorrer las colonias, restaurantes y centros comerciales, la gente manifiesta que desea orden, rumbo, seriedad y disciplina" Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Adrián de la Garza afirmó que existe un hartazgo entre los ciudadanos por la situación de inseguridad y otros problemas que, de acuerdo con el alcalde, se han agravado durante la administración de Samuel García.

Adrián de la Garza aún espera definición entre PRI y PAN para 2027

Durante la entrevista, Adrián de la Garza señaló que todavía no existe una definición entre el PRI y el PAN sobre una posible coalición para las elecciones de 2027.

Sin embargo, explicó que ha planteado en ambos partidos la posibilidad de construir una plataforma ciudadana que también tendría interés en participar en el proceso electoral.

El alcalde de Monterrey agregó que existe entusiasmo en Nuevo León por contar con una plataforma que represente las exigencias y necesidades de los ciudadanos.

Asimismo, recordó que durante su segundo informe de gobierno estuvieron presentes representantes nacionales del PAN y del PRI, además de más de 2 mil 500 ciudadanos de manera presencial y miles más que siguieron el evento en línea.

“Es un buen signo de que se va por ese camino”, señaló Adrián de la Garza.

El alcalde también destacó que tanto en el PRI como en el PAN existen perfiles con trayectoria y experiencia, por lo que consideró que el modelo de gobierno participativo implementado en Monterrey puede generar expectativas para “recuperar el rumbo y el orden” en Nuevo León.

Adrián de la Garza afirma que los ciudadanos deben decidir el futuro de Nuevo León

Ante la disputa política que se perfila entre Morena y Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza insistió en que serán los ciudadanos quienes deberán decidir quién gobernará el estado.

El alcalde aseguró que existe un desencanto entre los ciudadanos después de “casi 12 años sin rumbo ni estabilidad en un estado que es un motor económico fundamental para el país”.

También señaló problemas como el quebranto financiero, la falta de movilidad y el hartazgo por la corrupción, situaciones que, dijo, representan una oportunidad para “retomar el rumbo y recuperar valores como la paz, la tranquilidad y la libertad”.

De esta manera, Adrián de la Garza mantiene abierta la posibilidad de competir por la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027, mientras el PRI y el PAN todavía analizan una eventual alianza y Morena y Movimiento Ciudadano perfilan sus propias estrategias para disputar el estado.