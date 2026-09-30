El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Baltazar Martínez Ríos, cuestionó los resultados de la administración de Adrián de la Garza al frente de Monterrey y señaló presuntos rezagos en materia de seguridad, vialidades, limpieza, servicios públicos y transparencia.

Las declaraciones fueron realizadas previo al Segundo Informe de Gobierno de la administración municipal 2024-2027. El coordinador estatal de MC en Nuevo León, Baltazar Martínez sostuvo que, desde la perspectiva de su partido, los problemas que enfrenta la capital de Nuevo León contrastan con el discurso de la administración.

Durante años ha venido vendiendo la idea que tiene experiencia, pues imagínense, 8 años ya de alcalde. Pero sí, sí tiene experiencia, pero experiencia en robar. Está claro el ejemplo más reciente, fue nota incluso nacional del tema de Next Energy, donde hubo una triangulación y desvíos de más de 7 mil millones de pesos que le costó al municipio de Monterrey. Baltazar Martínez Ríos, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

La acusación sobre Next Energy fue planteada por el coordinador estatal de MC en Nuevo León, Baltazar Martínez como parte de sus cuestionamientos a la administración. El boletín no aporta documentación adicional que sustente de manera independiente esa afirmación.

MC señala rezagos en vialidades, limpieza y seguridad

El coordinador estatal de MC en Nuevo León, Baltazar Martínez también cuestionó las condiciones de las vialidades y los servicios públicos de Monterrey.

El alcalde Adrián tiene dos lemas que repite muchísimo. Uno de ellos es el tema que sabe resolver, pero la realidad es que la ciudad de Monterrey está totalmente abandonada. La ciudad está llena de baches, de basura, los problemas siguen siendo los mismos que desde la primera vez que fue alcalde… las fotos no mienten. Baltazar Martínez Ríos, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano también cuestionó la transparencia relacionada con los parquímetros y afirmó que los recursos recaudados no se han reflejado, desde su perspectiva, en una mejora de las vialidades.

Como dicen, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, supuestamente lo que se recaudaba en los parquímetros iba a ser para las vialidades, pero las vialidades siguen peor que nunca, pero eso sí, buenísimos para cobrar, alzando la tarifa de los parquímetros. La ciudad está llena de basura, total, un desorden entero en la ciudad. Baltazar Martínez Ríos, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

En materia de seguridad, el coordinador estatal de MC en Nuevo León, Baltazar Martínez afirmó que Monterrey mantiene un déficit de elementos de la Policía Regia y cuestionó la participación de Fuerza Civil en tareas de seguridad dentro de la ciudad.

Hoy la ciudad de Monterrey está en la situación de inseguridad más grande que ha tenido en los últimos años. No le han bastado 8 años de alcalde para poder completar los elementos de la Policía Regia para poder cubrir todo el territorio de la ciudad. Tan es así que el gobernador ha tenido que entrar a hacerle la chamba con la que es reconocida como la mejor policía de México, que es la Fuerza Civil. Baltazar Martínez Ríos, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Nuevo León

Martha Herrera plantea cinco preguntas sobre Monterrey

Por su parte, la coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano Monterrey, Martha Herrera, señaló que el partido planteó cinco preguntas al alcalde relacionadas con calles, alumbrado, drenaje pluvial, movilidad y seguridad.

La coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano Monterrey, Martha Herrera indicó que los cuestionamientos surgieron de los recorridos que integrantes de Movimiento Ciudadano realizan en distintas colonias de Monterrey.

El examen que pusimos ayer representa la voz de las regias y de los regios que todos los días en nuestros recorridos nos dicen una cosa muy distinta a la que escuchamos el día lunes en este informe que no es nada más que un discurso y que no representa la realidad de lo que viven las vecinas y los vecinos de Monterrey, que reiteradamente lo he dicho, merecemos más, mucho más de lo que recibimos. Martha Herrera, coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano Monterrey

Mientras que la coordinadora de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano Monterrey, Martha Herrera agregó que el partido continuará recorriendo las calles y dando seguimiento a los reportes ciudadanos.