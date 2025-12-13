Durante la entrega de su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subrayó que su administración logró resolver la deuda del Museo Internacional del Barroco, un compromiso financiero que representaba un impacto de más de 8 mil millones de pesos para las arcas estatales.

El gobernador explicó que la cancelación de este esquema de asociación público-privada permitió liberar recursos que ahora se destinan a obras enfocadas en seguridad, justicia y fortalecimiento de la riqueza comunitaria.

Congreso de Puebla recibe Primer Informe de Armenta

Ante diputadas y diputados de la LXII Legislatura, Armenta expresó su rechazo a los proyectos que comprometieron gravemente las finanzas públicas de Puebla, señalando que esta postura coincide con la visión del Humanismo Mexicano, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobernador enfatizó que su gestión actúa con una visión de largo plazo, priorizando el bienestar de las futuras generaciones y garantizando un gobierno incluyente que trabaje para todas y todos los poblanos.

Puebla salda deuda histórica del Museo Barroco y fortalece seguridad y justicia (Cortesía)

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Elías Lozada Ortega, aseguró que el Poder Legislativo mantendrá una revisión puntual de programas y políticas públicas, con énfasis en la transparencia y el uso responsable de los recursos.

Finalmente, destacó que la pluralidad política fortalece al Estado y que el Congreso continuará legislando para que las acciones del gobierno se reflejen en mejoras reales en la calidad de vida de la población.