Tras el informe que presentó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sobre el operativo de seguridad que se llevó a cabo el pasado mes de abril en Morelos, donde murieron dos agentes de la CIA, quienes convivieron con el comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Claudia Sheinbaum reveló su postura.

Durante su conferencia mañanera del 13 de mayo de 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que se encargue de la investigación oficial sobre el tema que involucra a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“La Fiscalía del estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda en donde está entrevistando a muchas personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua. Ya tendrá que informar en su momento la Fiscalía, cuáles son los avances de su investigación” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sin embargo, previamente expresó su punto de vista a nivel personal. La Jefa del Ejecutivo -de 63 años de edad- considera que sí hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.

“En términos de opinión y de visión como presidenta, es que hay una falta a la ley de seguridad nacional y a la constitución ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La fiscalía general de la república” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum se deslinda de manifestación contra Maru Campos organizada por Morena

Por otro lado, Claudia Sheinbaum informó haberse enterado el día de ayer de la manifestación contra Maru Campos que está organizando la Dirigente Nacional de Morena, Ariadna Montiel, de 51 años de edad.

Marcha con la que Morenistas exigirán la destitución de Maru Campos, de 50 años de edad, bajo el argumento de que la gobernadora atentó contra la seguridad y a la soberanía del país.

Morena va por el desafuero de Maru Campos (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Acción a la que Sheinbaum no se opone y tampoco respalda puesto que asegura, Morena tiene autonomía.