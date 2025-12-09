El gobernador Rubén Rocha Moya inauguró el Centro Estatal de Radioterapia, una unidad especializada en ofrecer tratamientos para pacientes con cáncer, equipada con el segundo acelerador lineal adquirido durante su administración. Con ello, Sinaloa suma tres aceleradores lineales, posicionándose como la única entidad del noroeste del país con esta infraestructura de alto nivel.

Rocha Moya destacó que este avance consolida el compromiso de su gobierno con la modernización de los servicios de salud:

Vamos a seguir creciendo en atención a la población en salud, como ya se los comenté, eso nos va a permitir que sigamos teniendo espacios más amplios para que los médicos, los talentos médicos los talentos profesionales en cualquiera de las áreas se desarrollen y se desarrollen muy bien. Rubén Rocha

Centro de Radioterapia será de acceso para todas las instituciones de salud

El gobernador señaló que el nuevo Centro podrá ser utilizado por personas afiliadas al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, instituciones privadas y pacientes provenientes de otros estados.

Durante la inauguración, también reconoció a trabajadoras y trabajadores del sector salud y felicitó al señor Alejandro, quien concluyó su última sesión de radioterapia, deseándole pronta recuperación.

Rubén Rocha adelantó que en 2026 se adaptará el antiguo Hospital General como una unidad de especialidades en ortopedia y neurocirugía, además del inicio de obras para:

La nueva clínica del IMSS en Guamúchil

El hospital del IMSS en Culiacán, con capacidad para 216 camas

Sinaloa inaugura Centro Estatal de Radioterapia con tercer acelerador lineal en el estado. (Cortesía)

Centro Estatal de Radioterapia: tecnología de vanguardia para Sinaloa

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, reconoció la visión humanista del gobierno estatal y subrayó que la nueva unidad cuenta con equipamiento de última generación y personal especializado en atención oncológica.

Ese agradecimiento al doctor Rubén Rocha Moya, nuestro gobernador, porque sin su visión humanista y compromiso con la salud pública y su entender de la justicia social, nos ha ayudado a construir y garantizar la atención oncológica de todos nuestros pacientes. En este Centro ofreceremos tratamientos, también ofreceremos acompañamiento daremos la confianza y la certeza de que en este Sinaloa la salud es una prioridad. Cuitláhuac González

El Centro Estatal de Radioterapia incrementará la capacidad de atención oncológica, pasando de 31 mil a 50 mil pacientes anuales, un crecimiento histórico en la lucha contra el cáncer en la entidad.

La inversión supera los 40.9 mdp, divididos en:

8.7 mdp para obra

32.2 mdp para equipamiento

La nueva infraestructura permitirá atender con mayor precisión tumores de mama, próstata, cérvico uterino, pulmón, cerebral, recto y piel, mejorando los resultados de los tratamientos.

El director del Centro, Julio César Álvarez Ibarra, señaló que la construcción de esta unidad refleja el compromiso del gobierno estatal con la atención digna y especializada.

Este Centro permitirá atender con calidad, calidez y mucha dignidad a todos los pacientes que aquí estén. Haremos sociedades, de ser necesario con IMSS, ISSSTE, Hospital Civil, con todas las instituciones públicas, para trabajar en conjunto y así reducir los tiempos de espera de estos pacientes. Julio César Álvarez

Al evento de inauguración asistieron, Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF; Juan de Dios Gámez, alcalde municipal; Carlos Enrique González, subsecretario de Atención Médica; Tania Clarissa Medina, encargada del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Sinaloa; Miroslava Sánchez Galván, subdelegada Medica del ISSSTE.

Así como, Julio César Quintero Ledezma, coordinador estatal de los Servicios de Salud IMSS Bienestar en Sinaloa; Alejandro Barraza Gaxiola, director del Hospital Regional del ISSSTE; Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa; Jesús Rodríguez López, director de atención médica de los Servicios de Salud de Sinaloa, así como personal médico de la institución.