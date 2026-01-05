El gobernador Rubén Rocha Moya destacó que durante 2025 Sinaloa registró un incremento en el flujo de turistas, lo que se reflejó en una ocupación hotelera de hasta 83% en Mazatlán, cifra que posiciona al destino entre los más competitivos a nivel nacional.

El mandatario estatal subrayó que estos resultados son reflejo de la confianza que la entidad genera entre los visitantes, al señalar que no se han registrado incidentes con turistas y que se ha priorizado la seguridad y la atención hospitalaria en todo el estado.

Eso es muy importante, ya estamos compitiendo y seguido somos objeto de ser mencionados en la Mañanera, de la presidenta, por el tema de turismo y los medios locales y nacionales hacen referencia a esto. Rubén Rocha Moya

Mireya Sosa Osuna destaca derrama económica y crecimiento turístico

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, informó que durante 2025 el estado recibió 5.5 millones de turistas, lo que generó una derrama económica de 33 mil 293 millones de pesos.

La funcionaria estatal señaló que, al cierre del año, los indicadores turísticos se mantuvieron positivos, con una ocupación hotelera promedio del 65 por ciento en la entidad.

Detalló que Mazatlán concentró gran parte de la actividad turística, al recibir más de 4.3 millones de visitantes, con una derrama económica de 27 mil 490 millones de pesos. Además, el puerto recibió 124 cruceros, con 435 mil 167 cruceristas, que dejaron una derrama adicional de 696 millones de pesos.

A estos arribos se sumaron dos cruceros en Topolobampo, que generaron una derrama económica de 2.4 millones de pesos. En materia de conectividad aérea, Sinaloa registró de enero a noviembre de 2025, 4 millones 18 mil 124 pasajeros en todo el estado.

Turismo en Sinaloa creció en 2025, destacan Rubén Rocha y Mireya Sosa. (Cortesía)

Sinaloa fortalece conectividad aérea y turística

La secretaria de Turismo destacó la apertura de siete nuevas rutas aéreas, cinco de ellas en Mazatlán (Torreón, Chihuahua, Los Mochis, La Paz y Hermosillo) y dos en el municipio de Ahome (Chihuahua y La Paz), además del nuevo vuelo Mazatlán–Guadalajara, que comenzará a operar en marzo.

Actualmente, Mazatlán cuenta con ocho rutas directas a Canadá (Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal) y, debido a los buenos resultados registrados en la temporada decembrina, la ruta Calgary–Mazatlán operará durante todo 2026.

Asimismo, se avanza en la construcción de 14 nuevos hoteles en Sinaloa, que representan alrededor de 2 mil 376 habitaciones, lo que refleja la confianza de los inversionistas y el fortalecimiento de la infraestructura turística.

La industria de reuniones fue otro de los pilares del crecimiento turístico, con 191 eventos, 331 mil asistentes y una derrama económica de 3 mil 589 millones de pesos.