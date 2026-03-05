El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dio a conocer que su bancada en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma electoral con el objetivo de modificar las reglas de acceso al poder, reducir el gasto del sistema electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana en México.

La propuesta fue entregada ante la Mesa Directiva del Senado y, de acuerdo con el legislador, plantea una transformación amplia del modelo electoral actual.

Reforma electoral de MC plantea ahorrar hasta 45 mil millones de pesos

Clemente Castañeda detalló que las reformas electorales más relevantes han surgido a partir del consenso de fuerzas políticas y sociedad, por lo que consideró necesario abrir un diálogo nacional antes de concretar cualquier cambio.

Asimismo, señaló que la propuesta contempla modificaciones a 638 artículos constitucionales y ajustes en cuatro ordenamientos legales relacionados con el sistema electoral mexicano, con el objetivo de construir un modelo más eficiente, incluyente y con menor costo para el Estado.

Uno de los puntos principales de la iniciativa consiste en disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, señalando que la propuesta podría generar un ahorro estimado de hasta 45 mil millones de pesos mediante ajustes.

Por otra parte, se plantean cambios en la fórmula de distribución de los recursos públicos para los partidos políticos, así como una reducción aproximada del 10% del financiamiento total que reciben estas organizaciones.

La propuesta de MC plantea revisar el funcionamiento de diversas instancias del sistema electoral, incluyendo a los organismos públicos locales electorales (OPLE) y los tribunales electorales estatales, con el propósito de optimizar su operación y reducir gastos.

Otro de los puntos que busca modificar el proyecto es el modelo de comunicación política durante las campañas. La propuesta plantea replantear el esquema actual, conocido como “spotización”, para privilegiar formatos que permitan mayor debate público entre las candidaturas.

Clemente Castañeda llama a un diálogo nacional para construir la reforma electoral

El senador señaló que existen algunos temas en los que la iniciativa de Movimiento Ciudadano coincide con la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en lo relacionado con la reducción de costos del sistema electoral, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la inclusión de mexicanos residentes en el extranjero. También se comparten objetivos como el combate al financiamiento ilícito en campañas electorales.

Sin embargo, Castañeda indicó que su bancada propone mecanismos distintos para alcanzar esas metas. Entre ellos, la creación de una circunscripción específica que permita garantizar la representación política de las y los mexicanos migrantes.

Además de analizar nuevas formas de participación democrática, como la posibilidad de permitir el voto desde los 16 años y evaluar la implementación del voto obligatorio, mecanismo que ya existe en algunos países.

Asimismo, el legislador señala que las elecciones pueden ser anuladas si durante el proceso electoral un candidato o candidata es asesinado, como una forma de enfrentar la violencia política y evitar la intervención del crimen organizado.

Finalmente, Clemente Castañeda reiteró que cualquier reforma electoral debe construirse mediante un diálogo amplio entre partidos políticos y sociedad, con el objetivo de lograr una legislación que cuente con legitimidad y consenso.