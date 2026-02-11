El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda Hoeflich, manifestó su respaldo a la reforma constitucional que plantea reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque señaló que el dictamen contiene aspectos que podrían afectar los derechos de las y los trabajadores.

Durante la discusión del proyecto que modifica el artículo 123 de la Constitución, el legislador recordó que su partido impulsa esta propuesta desde el 2016, al considerarla como una medida necesaria para actualizar el marco laboral frente a las nuevas realidades sociales y económicas del país.

MC presentará reservas para garantizar dos días de descanso

Castañeda sostuvo que mantener un esquema de 48 horas semanales, establecido hace más de un siglo, resulta incongruente con las condiciones actuales, marcadas por la incorporación masiva de mujeres al trabajo remunerado, el aumento del empleo precario y los largos tiempos de traslado entre vivienda y zona de trabajo.

“Pero hoy también la precariedad económica obliga a todos los miembros de una familia a salir a trabajar, lo que ha incrementado la carga doméstica y, por supuesto, ha reducido en consecuencia el tiempo libre” Clemente Castañeda, senador por MC

El legislador destacó que, a pesar de que Movimiento Ciudadano votará a favor de cambiar el rango a 40 horas semanales, el senador advirtió que el dictamen no asegura explícitamente dos días de descanso obligatorio, punto que calificó como esencial para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Asimismo, señaló que limitar el descanso a un día semanal no permite atender las responsabilidades domésticas, convivir con las familias, ni recuperarse física ni mentalmente de la jornada laboral.

“Porque un día de descanso no es suficiente, como ya lo dijimos aquí, para que las personas solventen sus trámites, hagan limpieza, cuiden de los suyos, convivan con sus familias y se recuperen física y mentalmente para seguir trabajando” Clemente Castañeda, senador por MC

MC asegura que cambios en el pago de horas extra podrían afectar a trabajadores

Otro punto clave que señaló Clemente Castañeda son las horas extra, las cuales, con la redacción actual, podrían modificar el pago del tiempo extraordinario, postergar el pago triple hasta después de la hora 12, lo que abre la puerta a que se prolonguen las jornadas sin una compensación adecuada. Asimismo, cuestionó que la implementación total de la reforma se plantee hasta 2030, lo que retrasaría la aplicación plena de sus beneficios.

“Actualmente, al trabajar de 1 a 9 horas extras a la semana, se tiene acceso al pago doble y a partir de la décima hora al pago triple. El problema es que con esta reforma, ese pago triple se aplicaría hasta la hora 13, lo que podría representar un retroceso en el bolsillo del trabajador, por supuesto dependiendo del acuerdo al que se llegue con el patrón” Clemente Castañeda, senador por MC

Para Castañeda, el debate no debe limitarse a un cálculo salarial, sino enfocarse en la dignidad, la salud y la igualdad sustantiva, especialmente en un contexto donde muchas familias requieren que todos los integrantes trabajen para sostenerse.

Movimiento Ciudadano adelantó que presentará reservas para corregir lo que considera retroceso en el dictamen, con el objetivo de que la reducción de la jornada no derive en esquemas que incentiven la precarización.

Finalmente, Clemente Castañeda reiteró que solo una reforma que establezca las 40 horas semanales con dos días de descanso garantizará una transformación real en favor de las y los trabajadores de México.