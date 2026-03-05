Movimiento Ciudadano entregó formalmente su propuesta de reforma electoral este jueves 5 de marzo y promete reducir el gasto en los procesos electorales y ampliar la participación ciudadana.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, adelantó que su propuesta de reforma electoral sería mejor que la iniciativa de la predienta Claudia Sheinbaum.

Estas son las claves de la reforma electoral de Movimiento Ciudadano

Bajo el lema de “Más democracia, menos gastos”, la reforma electoral de Movimiento Ciudadano contempla modificaciones y adiciones de 15 artículos constitucionales y a 623 de cuatro leyes secundarias.

Claves de la reforma electoral de Movimiento Ciudadano (Redes sociales)

La propuesta de Movimiento Ciudadano estima un ahorro de hasta 45 mil millones de pesos y los claves de su reforma electoral son las siguientes:

Voto a partir de los 16 años para incorporar a 4.5 millones de jóvenes al padrón electoral

Implementar la obligatoriedad del voto para elevar la participación ciudadana

Reducción del 10% en el financiamiento público de los partidos políticos

Nueva fórmula de distribución a partidos políticos

Anulación de elecciones si se vinculan a candidatos con el crimen organizado

Frenar uso de criptotransferencias en el financiamiento de los partidos

Creación de urnas electrónicas para modernizar el sistema y reducir costos operativos a largo plazo

Revisar el funcionamiento de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y los tribunales estatales para eliminar duplicidades y gastos innecesarios

Creación de una circunscripción específica para garantizar la representación política de los mexicanos que residen en el extranjero

Profesionalizar el servicio electoral

Eliminar la saturación de spots en medios de comunicación

Movimiento Ciudadano destacó que su reforma electoral no es solo un ajuste técnico, sino una reconfiguración del acceso al poder que transformar el sistema electoral mexicano.