Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, calificó como “absurdo” impulsar la reforma electoral sin consenso amplio, al advertir que se trata de una iniciativa diseñada desde el poder para conservar el poder y no para fortalecer la democracia.

El senador sostuvo que, hasta el momento, la propuesta carece de una discusión plural y democrática, por lo que advirtió que su objetivo no es mejorar el sistema político ni frenar la intromisión del crimen organizado, sino debilitar a las oposiciones.

Indicó que Movimiento Ciudadano mantiene un diálogo permanente con su dirigencia nacional y con la coordinación en la Cámara de Diputados, reiterando que, a su juicio, la reforma pretende la perpetuación del poder y afecta el pluralismo democrático.

Clemente Castañeda resalta la importancia de la participación en la reforma electoral

Durante atención a medios en la Cámara de Diputados, el senador subrayó que cualquier reforma electoral debe construirse con la participación de todas las fuerzas políticas, la sociedad civil y especialistas, y no imponerse desde una mayoría legislativa.

Es una reforma diseñada desde los sótanos del poder para mantener el poder, no para tener un sistema más representativo, ni para frenar la intromisión del crimen organizado, ni para hacer más austero el sistema electoral. Clemente Castañeda

Precisó que Movimiento Ciudadano fijará una postura definitiva hasta conocer una iniciativa formal; sin embargo, advirtió que las señales actuales apuntan a una reforma orientada a debilitar a las oposiciones e incidir de manera indebida en la autoridad electoral.

Respecto a la posible eliminación o reducción de legisladores de representación proporcional, explicó que esta figura cumple una función compensatoria indispensable y que suprimirla dejaría sin representación a una parte importante del electorado, instaurando un sistema mayoritario excluyente.

Clemente Castañeda llama a partidos a actuar con dignidad y exige explicación por aeronave extranjera

El senador hizo un llamado a los partidos del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a actuar con dignidad y resistir presiones del poder, al advertir que una reforma de este tipo vulnera principios democráticos fundamentales.

Señaló que es necesario resistir este tipo de reformas ante la presión de lo que denominó un régimen de talante autoritario.

En otro tema, Clemente Castañeda informó que Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir al Gabinete de Seguridad una explicación puntual sobre el ingreso de una aeronave extranjera al espacio aéreo nacional.

Detalló que el gobierno no ha ofrecido información suficiente ni convincente sobre quién autorizó el ingreso, con qué propósitos, quiénes viajaban a bordo y bajo qué marco legal, lo que genera opacidad y contradicciones.

Asimismo, alertó que la falta de información y las alertas internacionales sobre el espacio aéreo mexicano colocan al país en una situación de vulnerabilidad, afectan la inversión, el turismo y dañan la imagen de México.

Clemente Castañeda advierte que México debe actuar con firmeza ante presiones extranjeras

En cuanto a las tensiones con Estados Unidos y las declaraciones del expresidente Donald Trump, el senador consideró que muchas de sus acciones responden a cálculos electorales internos, pero advirtió que México debe actuar con firmeza, transparencia y apego a la Constitución.

A su vez, Clemente Castañeda reiteró la solidaridad de Movimiento Ciudadano con el gobierno mexicano para defender la soberanía nacional, pero exigió que se eviten errores y, de ocurrir, se corrijan de inmediato.

“Lo que está de por medio es el futuro de México”, concluyó.