Tras 25 años presa, María Luisa Villanueva, de 48 años de edad y originaria de Ocotillo, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, recuperó su libertad luego de que fue acusada por un secuestro que no cometió en Morelos.

La tarde del 2 de febrero de 2023, María Luisa Villanueva salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos, pero no lo hizo como ella quería.

La mujer buscaba recuperar su libertad pero haciendo que las autoridades reconocieran su inocencia porque fue acusada de un delito que no cometió, sin embargo, fue beneficiaria de la preliberación, figura que ella no solicitó.

“¡Así no pedía mi libertad! ¡Mi libertad era reconocimiento de inocencia, porque no cometí el delito que me fabricaron elementos del grupo antisecuestros de la Procuraduría en 1998!”.

María Luisa Villanueva