La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en Morelos se realizaron 275 Jornadas por la Paz, en las que participaron más de 86 mil niñas, niños, jóvenes y adultos, como parte de las acciones del eje Atención a las Causas que Generan la Violencia.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que estas jornadas incluyeron talleres para prevenir el acoso, la elaboración de murales, el "Carnaval de Primavera“, visitas domiciliarias, recuperación de espacios públicos y la realización de ocho Ferias de Paz para acercar trámites y servicios a la población.

Morelos suma 275 Jornadas por la Paz con más de 86 mil participantes. (cortesia)

Mesas y Comités de Paz fortalecen la estrategia de seguridad en Morelos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que en Morelos opera una Mesa Estatal de Paz y cinco Mesas Regionales, encabezadas por la gobernadora Margarita González, las cuales sesionan diariamente.

De acuerdo con el informe, la Mesa Estatal ha celebrado 449 sesiones, mientras que las Mesas Regionales acumulan 2 mil 263 reuniones, de las que derivaron mil 40 acuerdos en materia de seguridad.

Asimismo, informó que fueron instalados 10 Comités de Paz y 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales, con el objetivo de impulsar propuestas y acciones para fortalecer la construcción de la paz.

Morelos suma 275 Jornadas por la Paz con más de 86 mil participantes.

Morelos impulsa programas para jóvenes y desarme voluntario

Como parte de las acciones dirigidas a la juventud, Rosa Icela Rodríguez informó que se implementa el programa Jóvenes Transformando México, el cual contempla la construcción de cinco Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en la entidad.

También anunció que en Cuernavaca y Cuautla se construirán dos Centros Comunitarios “México Imparable”, que contarán con instalaciones deportivas, espacios para actividades recreativas y servicios de salud mental.

La funcionaria agregó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y los gobiernos estatal y municipales, se llevó a cabo la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en 10 municipios.

Como resultado de esta iniciativa, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, la población entregó de manera voluntaria y anónima 172 armas de fuego a cambio de una compensación económica.