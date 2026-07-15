El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, presentó la Campaña de Verano 2026, una estrategia desarrollada en coordinación con el sector turístico y empresarial para posicionar al estado como uno de los principales destinos vacacionales del centro del país.

La campaña estará vigente del 15 de julio al 30 de agosto y busca impulsar la llegada de visitantes, fortalecer la actividad económica y generar bienestar en las comunidades mediante la promoción de la oferta turística de Morelos.

Presentamos una campaña construida de la mano del sector turístico, con un objetivo muy claro: posicionar a Morelos como el lugar donde se pueden disfrutar las mejores vacaciones de verano. Tenemos cercanía, clima, hoteles, parques y una gran diversidad de experiencias para todos los perfiles de viajeros. Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos

Campaña de Verano 2026 promoverá cinco segmentos turísticos prioritarios

El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, explicó que la estrategia contempla acciones de promoción en plataformas digitales, medios de comunicación, alianzas comerciales y espacios publicitarios.Además de dirigir a las y los visitantes de visitmorelos.mx, donde podrán a conocer la oferta turística del estado y planear su viaje.

La promoción turística también estará enfocada en cinco segmentos prioritarios:

Turismo recreativo

Turismo cultural

Turismo comunitario

Turismo de naturaleza

Turismo de bienestar

Morelos espera recibir más de 1.6 millones de visitantes durante el verano

De acuerdo con las proyecciones del Observatorio Turístico Sostenible de Morelos, durante la temporada vacacional se espera la llegada de un millón 683 mil 364 visitantes.

De esta cifra, alrededor de 673 mil turistas pernoctarán en la entidad, mientras que más de un millón de personas realizarán visitas de un solo día.

Asimismo, se proyecta una ocupación hotelera promedio de 45 por ciento, una derrama económica superior a 2 mil 43 millones de pesos y un crecimiento de cinco puntos porcentuales respecto al periodo vacacional de verano de 2025.

Los indicadores turísticos muestran además que entre enero y mayo de 2026 el estado recibió más de 5.7 millones de visitantes, registró una ocupación hotelera promedio de 47.28 por ciento y una derrama económica de 6 mil 963 millones de pesos.

Sector empresarial respalda estrategia turística de Morelos

El presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Pablo Bernot, destacó que la entidad cuenta con más de 700 hoteles y más de 14 mil habitaciones para recibir visitantes, principalmente provenientes de la Ciudad de México y la región centro del país.

El presidente nacional de Tesoros de México, Arturo Contreras, afirmó que el estado cuenta con la experiencia, hospitalidad y diversidad necesarias para atraer turismo de bienestar, naturaleza, gastronomía y experiencias comunitarias. Además, recordó que Morelos alberga cinco establecimientos con el distintivo Tesoros de México.

Por su parte, el presidente de Canaco Servytur Cuernavaca, David López, señaló que el sector comercial y de servicios continúa fortaleciéndose mediante procesos de capacitación y profesionalización para impulsar el desarrollo económico local.

El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, destacó que la campaña responde a la visión de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, de consolidar la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad para generar mayores oportunidades a través del turismo.

Cuando Gobierno, empresarios y sociedad trabajan juntos, gana el turismo y gana Morelos. Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos

La estrategia busca promover una oferta turística diversa que integra naturaleza, cultura, gastronomía, bienestar y experiencias para distintos perfiles de visitantes, bajo la visión de “La tierra que nos une”.