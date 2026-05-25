Daniel Altafi Valladares rindió protesta como secretario de la Mesa Directiva 2026-2027 de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), organismo encargado de articular la coordinación turística entre las entidades federativas y el Gobierno de México.

Con esta representación, Morelos fortalece su participación en la construcción de acuerdos nacionales relacionados con promoción turística, atracción de inversiones, conectividad, fortalecimiento de destinos y desarrollo regional, actividades que generan empleo y oportunidades económicas para miles de familias morelenses.

Roberto Monroy encabezará la nueva dirigencia nacional de ASETUR

La nueva Mesa Directiva de ASETUR será presidida por Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán, mientras que Simón Quiñones, titular del ramo en Guerrero, fungirá como vicepresidente.

La toma de protesta fue encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, con la participación de Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo y coordinadora de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Por su parte, Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos, destacó que esta responsabilidad permitirá fortalecer el trabajo coordinado entre estados y consolidar estrategias enfocadas en impulsar la promoción turística, la profesionalización del sector y nuevas oportunidades de inversión para la entidad.

Morelos tiene mucho que aportar a la agenda turística nacional. Hoy el turismo debe seguir fortaleciéndose como una herramienta de desarrollo económico, identidad y bienestar para las comunidades. Daniel Altafi Valladares, Secretario de Turismo en Morelos.

ASETUR impulsa estrategias nacionales de promoción y competitividad turística

Durante la 69ª Asamblea Ordinaria de ASETUR, las y los titulares de turismo abordaron temas relacionados con promoción nacional e internacional, fortalecimiento de destinos, atracción de visitantes y estrategias para incrementar la competitividad turística del país.

También participaron representantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), fortaleciendo la coordinación entre autoridades y organismos empresariales vinculados al crecimiento económico del sector.

La participación de Morelos en la Mesa Directiva de ASETUR forma parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia para posicionar al estado en los principales espacios nacionales de decisión turística y consolidar al sector como motor de bienestar, inversión y desarrollo regional en “La tierra que nos une”.