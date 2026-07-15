Presidentes municipales de la zona metropolitana y de municipios rurales de Nuevo León solicitaron al Gobierno del Estado la liberación de recursos que, de acuerdo con los ayuntamientos, corresponden a fondos, participaciones y derechos municipales.

El objetivo, señalaron, es garantizar la continuidad de servicios públicos, obras de infraestructura e inversiones en beneficio de la población. La petición fue formalizada mediante un escrito entregado en el Palacio de Gobierno.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por los municipios, los recursos pendientes de transferir ascienden a entre mil 200 y mil 700 millones de pesos.

Alcaldes de Nuevo León piden liberar participaciones y fondos municipales

Entre los conceptos señalados por los gobiernos municipales se encuentran recursos provenientes de refrendos vehiculares, multas de tránsito y otras participaciones que, conforme a la legislación vigente, deben ser transferidos a los ayuntamientos para fortalecer su capacidad operativa.

Los municipios señalaron que la disponibilidad de estos recursos es fundamental para mantener programas y acciones relacionadas con seguridad pública, mantenimiento de infraestructura, rehabilitación de vialidades, servicios públicos y atención ciudadana.

Asimismo, los alcaldes indicaron que el documento entregado representa el inicio de las gestiones administrativas para solicitar la regularización de las transferencias, privilegiando el diálogo institucional y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de coordinación hacendaria.

La solicitud, agregaron, busca fortalecer la capacidad financiera de los municipios para continuar desarrollando proyectos de infraestructura, mejorar la prestación de servicios y atender las necesidades de la población mediante el ejercicio oportuno de los recursos públicos.

Finalmente, los gobiernos municipales reiteraron la importancia de mantener mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno que permitan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de acciones en beneficio de la ciudadanía, en apego al marco legal vigente.