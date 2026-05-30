El Poder Judicial y el Gobierno de Morelos concretaron un avance histórico en materia de acceso a la justicia con la inauguración de la Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en Hueyapan, un espacio diseñado para brindar atención jurídica cercana, sensible y accesible a comunidades indígenas y afromexicanas.

La creación de este proyecto fue impulsada por el Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), quien desempeñó un papel clave para articular esfuerzos entre las autoridades estatales y federales que hicieron posible la puesta en marcha de esta iniciativa.

Casa de Asesoría Jurídica acercará servicios legales a comunidades indígenas y afromexicanas

El objetivo principal de este nuevo espacio es garantizar un acceso efectivo a la justicia para poblaciones que históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad y mayores obstáculos para acceder a servicios legales especializados.

Uno de los principales alcances del proyecto es que los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) llegarán directamente a las comunidades de la región, así como a municipios colindantes de Morelos y Puebla, evitando que las personas tengan que trasladarse largas distancias para recibir orientación jurídica.

Además, el modelo prioriza la atención en la lengua materna de los usuarios y el respeto a sus tradiciones, identidad cultural y formas de organización comunitaria.

En este sentido, José Alberto Gallegos Ramírez destacó que la nueva sede busca brindar acompañamiento integral a las personas que enfrenten procesos legales, garantizando una atención profesional, cercana y culturalmente adecuada para quienes requieran respaldo institucional.

Morelos abre Casa de Asesoría Jurídica para comunidades indígenas. (Cortesía)

Morelos integra defensoría federal y local en un mismo espacio

La nueva Casa de Asesoría Jurídica Intercultural operará bajo un esquema de colaboración entre el Gobierno de Morelos y las instituciones de procuración y defensa jurídica, integrando en un mismo inmueble a la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública Local.

Esta coordinación permitirá atender tanto asuntos del ámbito federal como del orden común, facilitando que las personas comprendan cada etapa de sus procesos y cuenten con acompañamiento especializado durante todo su trámite jurídico.

Asimismo, derivado de la colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el inmueble también funcionará como un centro de formación enfocado en la protección de los derechos político-electorales de las comunidades.

La inauguración contó con la participación de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el ministro Irving Espinosa Betanzo; y el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, entre otras autoridades federales, estatales y representantes comunitarios.

Durante el arranque de operaciones, las autoridades reiteraron que este espacio busca convertirse en un punto de apoyo permanente para la población, fortaleciendo una visión de justicia más cercana, accesible e incluyente para los pueblos y comunidades de la región.