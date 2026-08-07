Sube a 21 el número de lesionados tras explosión de pipa de gas en Cuernavaca, Morelos, este jueves 6 de agosto en la colonia Las Granjas.

Hasta el momento no hay muertes registradas, aunque se reportan seis personas graves, quienes ya fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Tras el incidente, 11 personas fueron evacuadas de forma preventiva.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca deja 32 viviendas dañadas

Enrique Clement Gallardo, coordinador de Protección Civil de Morelos, informó que tras la explosión de la pipa de gas, cerca 32 viviendas presentan algún daño, algunas de ellas con afectaciones severas en su estructura.

Durante las inspecciones de las autoridades se detectó también afectación en 200 metros lineales de infraestructura urbana, incluidos siete postes, cableado eléctrico y árboles.

Sube a 21 el número de lesionados tras explosión de pipa de gas en Cuernavaca (Municipio de Cuernavaca / Facebook)

Igualmente, entre los daños están tres vehículos totalmente calcinados, la pipa involucrada en la explosión y otros automóviles con daños menores.

Ante tal situación, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), mantiene una operativo permanente y bajo resguardo la colonia Las Granjas.

En el sitio continúa trabajando de forma coordinada la Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Policía Preventiva y Vial de Cuernavaca.

Sube a 21 el número de lesionados tras explosión de pipa de gas en Cuernavaca (Municipio de Cuernavaca / Facebook)

Autoridades habilitan albergue tras explosión de pipa de gas en Cuernavaca

Con la intención de brindar atención a los afectados por la explosión de pipa de gas en Cuernavaca, autoridades habilitaron un albergue.

El cual se ubica en la Ayudantía Municipal de Chipitlán, en la calle Otilio Montaño.

En dicho espacio se proporcionará alojamiento temporal, alimentos y cobijas para quienes lo requieran.