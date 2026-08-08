La pipa que explotó en Cuernavaca es de Grupo Tomza, ligada a la tragedia de La Concordia.

Así lo reveló este viernes 7 de agosto Ubaldo González Carretes, director de Protección Civil de Morelos.

“La pipa quedó calcinada, no teníamos datos. Pero haciendo un recuento, revisando la base de datos, ya dimos con la empresa. Tomza-Gas Titanium S.A. de C.V.” Ubaldo González Carretes

Gobierno de Morelos emprenderá acciones contra Grupo Tomza por explosión de pipa en Cuernavaca

De acuerdo con el director de Protección Civil de Morelos, ya inició un procedimiento administrativo contra Grupo Tomza por la explosión de una pipa en colonia Las Granjas.

Lo que podría derivar en una “sanción grave, como clausura”, informó Ubaldo González Carretes.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca (Municipio de Cuernavaca / Facebook)

Protección Civil requirió a Grupo Tomza la documentación para efectuar una revisión técnica y administrativa de la unidad con el fin de verificar que cumpla la norma vigente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió un comunicado en el que detalló que también realiza las investigaciones para esclarecer los hechos.

En las diligencias está participando personal de la Coordinación General de Servicios Periciales, especialistas en incendios y explosiones, valuación de daños, arquitectura y criminalística.

Además de que la Fiscalía de Morelos envió a personal para acompañar a los afectados.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca (Municipio de Cuernavaca / Facebook)

Hasta el momento, personal del Ministerio Público inició 12 denuncias por daños y recabó información de 22 personas lesionadas.

Tras la explosión de la pipa de gas el pasado jueves 6 de agosto, autoridades mantienen acordonada la zona.

El reciente incidente que involucra a Grupo Tomza se suma al ocurrido el 10 de septiembre 2025, cuando, una pipa de su filial Transportadora Silza, volcó bajo el puente la Concordia en la alcaldía Iztapalapa en CDMX, dejando un saldo de 32 muertos.