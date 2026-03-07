Graco Ramírez reaparece y denuncia presunto cobro de piso en Yecapixla

Al reaparecer en redes sociales, el ex gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, denunció un caso de presunto cobro de piso ocurrido en el municipio de Yecapixla.

“El Dr Alejandro Elizalde de Huexca, Yecapixtla ha sido ejecutado por negarse a pagar derecho de piso" Graco Ramírez

Debido a los hechos que aseguró, dejaron una persona muerta, el ex mandatario estatal también hizo un llamado para que se brinde apoyo a un menor de edad que sostuvo, resultó lesionado.

Sobre los hechos denunciados por Graco Ramírez, medios confirmaron que ocurrieron días atrás en una cancha de futbol de Yecapixtla, donde se registró un ataque armado directo.

Sobre los hechos, señaló que el ataque que acabó con la vida del médico homeópata, se ejecutó debido a que se habría negado a pagar derecho de piso, hecho que calificó como triste.

Además, Graco Ramírez indicó en su publicación que derivado de la agresión contra Alejandro Elizalde, también resultó herido su hijo de 3 años de edad, por lo que pidió que lo ayuden.

Cabe destacar que medios locales reportaron que el asesinato del doctor Alejandro Elizalde de Huexca, ocurrió el miércoles 4 de febrero en una cancha de futbol de la colonia Aquiles Serdán.

La información establece que un sujeto armado abrió fuego en contra del médico homeópata mientras éste se encontraba en las gradas del recinto deportivo, en compañía de su familia.

Derivado del ataque directo, el doctor perdió la vida en el sitio, mientras que su hijo menor de edad resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital, en tanto que la esposa de la víctima salió ilesa.

Hasta el momento ninguna autoridad o funcionario ha emitido información oficial en torno al ataque contra Alejandro Elizalde de Huexca, por lo que se desconocen los motivos específicos del atentado.