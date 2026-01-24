En Michoacán, autoridades de seguridad lograron la detención del presunto responsable del homicidio de tres integrantes de una familia originaria de Morelia, como resultado de un operativo conjunto entre instancias estatales y federales, con apoyo del gobierno estatal.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de una estrategia de coordinación interinstitucional para el esclarecimiento de delitos de alto impacto.

Coordinación interestatal permitió ubicar al presunto responsable en Morelos

De acuerdo con información oficial, el ahora detenido habría salido de Michoacán y se trasladó a Morelos con el objetivo de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, mediante labores de inteligencia, investigación operativa y análisis de información, las autoridades lograron ubicarlo.

Tras su localización, se llevó a cabo la orden de aprehensión, y el sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades, quienes serán los encargados de definir su situación jurídica.

Las autoridades destacaron que este resultado fue posible gracias al intercambio de información y la colaboración entre corporaciones de distintos niveles de gobierno, lo que permitió una respuesta oportuna y efectiva.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor “N”, Anayeli “N” y una menor de 12 años de edad, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, actividad reconocida por su labor social y comunitaria.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con las fiscalías y con las autoridades federales y estatales, con el objetivo de combatir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia.