Karla Herrera Castañeda, síndica municipal de Yautepec, Morelos, fue detenida por la Agencia de Investigación Criminal en cumplimiento de una orden de aprehensión, tras ser señalada por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el 30 de junio de 2026 durante un Fan Fest en la cancha Puentecillas.

La agresión en el Fan Fest dejó tres personas muertas y nueve heridas.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios indicó que Karla Herrera Castañeda habría ordenado el ataque, sumándose a otros tres detenidos vinculados a proceso por homicidio calificado.

Fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quien determinará su situación jurídica.

Cuatro personas detenidas por ataque armado en Fan Fest en Yautepec

Hasta el momento se han identificado a cuatro personas involucradas en el ataque armado en el Fan Fast del municipio de Yautepec. Todas ellas se encuentran detenidas, incluida Karla Herrera Castañeda.

Por estos hechos, el 16 de julio de 2026, fueron vinculados a proceso:

América Alejandra “N”

Eugenio “N”

Ulises “N”

Los imputados enfrentan cargos por delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

¿Qué pasó en el Fan Fest de Yautepec?

La noche del 30 de junio de 2026, durante la transmisión del encuentro futbolístico entre México y Ecuador como parte del Mundial 2026, en el Fan Fest ubicado en la cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec, Morelos, se registró un ataque armado.

La agresión dejó tres personas muertas (dos mujeres y un hombre) y nueve heridas. Entre las víctimas mortales se identificó a Miguel Tijera, esposo y colaborador de Sandy Fernández, una aspirante a la alcaldía.

Debido a que dos mujeres perdieron la vida, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó las investigaciones bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio.