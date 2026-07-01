Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, instruyó esclarecer el ataque en Yautepec ocurrido la noche del 30 de junio, en el cual resultó herida la aspirante a alcaldesa Sandy Fernández y asesinado su esposo Miguel Tijera.

“He instruido a las instituciones que integran la Mesa de Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer los sucedido y que los responsables respondan ante la justicia” Margarita González Saravia. Gobernadora de Morelos

La gobernadora dijo que la Mesa de Seguridad deberá realizar las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido a fin de que se castiguen a los responsables por ataque que dejó a aspirante de Morena herida.

Margarita González Saravia lamenta ataque en Yautepec

La gobernadora Margarita González Saravia envió su solidaridad a las familias afectadas en medio de la que debió ser una convivencia deportiva con motivo de la transmisión del partido México vs Ecuador.

“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias”, escribió la mandataria estatal en un mensaje de redes sociales la misma noche del 30 de junio.

Previamente, la Fiscalía de Morelos confirmó tres muertos y nueve heridos en total por el que sería ataque directo.

De los tres muertos, dos fallecieron en el lugar y una tercera persona en un hospital. Dos son mujeres y un hombre.

Atacan y hieren a cercanos al diputado federal Agustín Alonso

Al momento, el diputado federal por Morena, Agustín Alonso, no se ha pronunciado respecto al ataque en Yautepec.

Miguel Tijera, el hombre fallecido, se desempeñaba como su asistente y Sandy Fernández como su secretaria.

El diputado Agustín Alonso, el año anterior, había solicitado mayor seguridad en los municipios y profesionalismo de las autoridades ante la violencia política en localidades del estado de Morelos.