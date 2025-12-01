Claudia Sheinbaum y Martí Batres reabren el Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Morelos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, encabezaron la reapertura del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy”, ubicado en Cuernavaca, Morelos. La unidad, rehabilitada a petición de la comunidad, beneficiará a 157 mil 752 derechohabientes.

Claudia Sheinbaum destacó que esta reapertura representa un hito para la historia reciente de Cuernavaca y reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación con ampliar la infraestructura de salud pública y rescatar hospitales en desuso para aprovechar al máximo los recursos públicos.

Estamos hoy aquí para declarar la reapertura del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy”. No es una reapertura cualquiera, (...) es todo un símbolo, un punto de referencia en la historia reciente de Cuernavaca. (...) Eso hace la Cuarta Transformación: construir nuevos hospitales, pero también rescatar hospitales que no están en uso para aprovechar al máximo los recursos disponibles que finalmente son recursos del pueblo. Claudia Sheinbaum

Martí Batres y Claudia Sheinbaum reafirman su compromiso con la comunidad morelense

Ante el cuerpo directivo del ISSSTE, Martí Batres explicó que la reapertura permanente del hospital responde a la petición de derechohabientes y de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, luego de que la unidad operara temporalmente como hospital COVID en 2020.

Detalló que se realizaron adecuaciones integrales, mantenimiento mayor, renovación de mobiliario y equipos, además de la contratación de 700 trabajadores de salud, entre personal médico, de enfermería, técnico, paramédico y administrativo.

A partir del 1 de diciembre, el hospital reanudará servicios de medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, colposcopía, traumatología, imagenología, laboratorio, servicios de transfusión, urgencias de corta estancia, farmacia, trabajo social, archivo y enseñanza.

Martí Batres afirmó que la farmacia iniciará funciones con el 100% de abasto y que la unidad contará con 436 claves médicas conforme a su nivel. La unidad también dispone de tres quirófanos totalmente equipados, 64 camas censables, 40 no censables y 18 consultorios.

Claudia Sheinbaum y Martí Batres reabren el Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Morelos. (Cortesía )

La Cuarta Transformación avanza en la renovación del sistema de salud

El director general del ISSSTE subrayó que esta apertura se suma a las acciones del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, orientadas a garantizar el derecho a la salud pública de calidad.

Claudia Sheinbaum recordó que el Gobierno de México trabaja en la recuperación integral del ISSSTE, luego de que diversos servicios fueron privatizados durante los gobiernos neoliberales. Reiteró que, si bien la iniciativa privada tiene cabida, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos del pueblo, especialmente en materia de salud.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, resaltó que este hospital reforzará la atención para las familias morelenses, con un equipo profesional comprometido con estándares de calidad.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia agradeció a la Presidenta de México y al ISSSTE por atender la petición de las y los trabajadores del Estado de Morelos para reactivar el nosocomio.

El Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” fue inaugurado en 1969 y cerró en 2010 tras la apertura del Hospital Regional “Centenario de la Revolución Mexicana”. Durante la pandemia, fue habilitado temporalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente volvió a cerrar hasta su rehabilitación actual.

La reapertura forma parte del fortalecimiento nacional de infraestructura del ISSSTE, que incluye también la inauguración de la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades en Pachuca y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón, Acapulco y Tlajomulco de Zúñiga.