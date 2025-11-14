La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de las Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CFMEQ) “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”, que fortalecerán la atención médica en la región.

En el acto también participaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, quienes destacaron que con estas nuevas unidades Tecámac pasa de un solo consultorio a 20 consultorios de medicina general y especialidades, además de quirófanos y camas censables.

Las dos nuevas clínicas del ISSSTE en Tecámac

Martí Batres reconoció la donación realizada por el gobierno municipal, que el pasado 30 de agosto formalizó la entrega de la infraestructura y equipamiento de ambas clínicas, en beneficio de cerca de 100 mil derechohabientes.

Además, detalló que la CFMEQ “Juana Belén Gutiérrez Chávez” ofrecerá consulta general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar, curaciones generales, farmacia, seis camas censables, además de telemedicina, oftalmología, ginecología y obstetricia, medicina interna y cirugía general.

ISSSTE inaugura dos clínicas con quirófano en Tecámac. (Cortesía )

En tanto, la CFMEQ “Héroes Tecámac” brindará consulta general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar, curaciones, farmacia, telemedicina, traumatología, gastroenterología, cirugía general, medicina interna y contará con 14 camas censables.

Claudia Sheinbaum destaca avance del ISSSTE

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo de la Cuarta Transformación es fortalecer la salud pública y dejar atrás la idea de que los servicios privados son superiores.

Si hay honestidad, hay trabajo y hay compromiso, incluso se hacen mejor las cosas. Por eso nosotros somos defensores de lo público, porque en la medida que se invierte en el ISSSTE, que se invierte en el IMSS, que se invierte en el IMSS-Bienestar, en la medida que hay compromiso con el pueblo, los servicios de salud son cada vez mejores. Y eso es lo que representa la inauguración de esta clínica de medicina familiar. Claudia Sheinbaum

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez destacó la importancia de ampliar la infraestructura en una entidad donde más de 1 millón 285 mil derechohabientes dependen del ISSSTE.

Este hospital que hoy se inaugura, es una muestra clara de que la colaboración, la suma de esfuerzos y el compromiso de los tres órdenes de gobierno es la mejor forma de servir a nuestro pueblo. Delfina Gómez

El ISSSTE también ejecutó acciones para asegurar el funcionamiento adecuado de ambas clínicas, como la actualización de las redes eléctrica y de datos, el mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria, la reconfiguración de espacios clave (archivo clínico, farmacia, almacén y vestidores) y el acondicionamiento de consultorios y áreas administrativas.