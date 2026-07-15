Tras obtener la libertad provisional, Víctor Rodríguez Padilla busca ahora la suspensión del proceso por violencia familiar, según lo adelantó su abogado Víctor Solís.

La defensa argumenta que el perdón otorgado por la víctima, María Felicia Jiménez, representa un cambio en la situación jurídica del caso.

Además, se solicitó una salida alterna que permita al ex director de Pemex convivir con su hijo, dado que Jiménez no se opone a que ejerza su paternidad, siempre bajo las condiciones que determine el juez.

Abogados de Víctor Rodríguez Padilla buscan suspender el proceso

La libertad provisional que consiguió el exfuncionario público, fue un punto a su favor. Situación que ahora su defensa busca que lleve a la suspensión del proceso.

En entrevista de Víctor Solís, abogado del agresor, con Ciro Gómez Leyva, explicó que lo que sigue en el proceso legal es buscar la suspensión del proceso.

Esto luego de que “la defensa solicitó una salida alterna”, siendo que la propia María Felicia Jiménez externó su perdón a Padilla.

Bajo esta perspectiva, Solís dijo que como la situación jurídica cambió, buscarían que el proceso se suspenda bajo las instrucciones determinadas del juez.

Por otra parte, explicó que también buscarán que Víctor Rodríguez Padilla tenga convivencia con su hijo, debido a que María Felicia Jiménez “no niega” que él pueda ejercer su paternidad.