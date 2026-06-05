Jesús Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ganó un segundo juicio por el desvío de recursos en la Estafa Maestra.

De acuerdo con lo dado a conocer, el juez determinó que los argumentos de la Auditoría Superior de Fiscalización son ineficaces, hecho que ya había sido señalado en 2024.

El juicio ganado de Jesús Alejandro Vera es el segundo que obtiene en una semana, ya que el pasado 28 de mayo se descartó el delito de delincuencia organizada.

El exrector de la UAEM salió de prisión 24 horas después, ya que se revocó su vinculación a proceso y se ordenó su inmediata liberación.

Alejandro Vera, vinculado a La Estafa Maestra, fue detenido (Redes sociales)

Caso Estafa Maestra: Jesús Alejandro Vera gana segundo juicio por presunto desvío en la UAEM

Un Tribunal de Justicia Administrativa declaró como “ineficaces” las acusaciones de la ASF en contra de Jesús Alejandro Vera por el desvío de 6.1 millones de pesos de la UAEM.

Esto a raíz de un recurso de apelación de la ASF por fallo de la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre que no existían elementos suficientes para acreditar la culpabilidad.

Por lo que la Sala Superior del TFJA admitió el recurso de la ASF este 19 de mayo, en contra de dicha resolución, el que perdió nuevamente este junio 2026.

De acuerdo con lo señalado por la ASF, la Sala Auxiliar habría interpretado mal la Ley Orgánica de la UAEM, por lo que habría fallado en favor de Jesús Alejandro Vera en 2024.

Esto, bajo el argumento del principio de tipicidad, debido a que Jesús Alejandro Vera era funcionario público como exrector de la UAEM, por lo que debía encajar el delito de manera precisa a la ley.

Sin embargo y acorde con dicha ley de la UAEM, el exrector no tenía atribuciones en tareas de contabilidad o verificación de facturas, sólo funciones genéricas presupuestales.

La ASF había acusado al exrector en 2016 de faltas administrativas y el desvío de 6.1 millones de pesos, ya que no se comprobó dicho gasto por parte del Convenio de Apoyo Financiero.