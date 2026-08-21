La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, presentó en Ciudad de México el Gran Maratón Hersa Mazatlán 2026, competencia que se realizará del 4 al 6 de diciembre.

Durante la presentación, realizada en Punto México, Sosa Osuna destacó que el evento se ha convertido en un referente del turismo deportivo y un motor para la actividad económica de Mazatlán, al beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Gran Maratón Hersa Mazatlán 2026 prevé recibir a 30 mil visitantes

Para esta edición se contempla la participación de más de 8 mil corredores y la llegada de alrededor de 30 mil visitantes, con una derrama económica estimada en 155 millones de pesos.

Las actividades contemplan competencias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, además de una experiencia que busca combinar deporte, turismo, gastronomía, cultura y convivencia familiar.

Mireya Sosa Osuna resaltó que cumplir 25 años representa reconocer el trabajo y la participación de miles de personas que han convertido al maratón en una tradición que ha trascendido generaciones y fronteras.

La funcionaria también destacó que una de las principales características de la competencia es su recorrido frente al mar, con el malecón de Mazatlán como escenario para los corredores.

Mireya Sosa Osuna impulsa el turismo deportivo en Sinaloa

La experiencia del maratón comenzará con la expo deportiva y la entrega de kits, además de actividades como un show de luces y espacios de convivencia entre atletas y familias.

Sosa Osuna señaló que el impulso al turismo deportivo forma parte de la estrategia de la administración estatal, encabezada por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, para diversificar la oferta turística de Sinaloa, atraer visitantes y generar beneficios para las familias.

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció el trabajo realizado durante 25 años para consolidar esta competencia y destacó su impacto en la cadena turística de Mazatlán.

La funcionaria federal también resaltó el dinamismo turístico del puerto, particularmente en materia de turismo de cruceros y conectividad aérea, con nuevas rutas nacionales e internacionales.

Finalmente, Ismael Barros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán, agradeció el respaldo de las autoridades para la realización del evento y destacó que el maratón contará con corredores provenientes de más de seis países y distintas entidades de México.