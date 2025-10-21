Miguel Bahena Solorzano, alcalde del municipio de Pisaflores, en el estado de Hidalgo, fue asesinado la noche de hoy lunes 20 de octubre de 2025 en plena crisis por las recientes lluvias.

De acuerdo con reportes, sujetos armados dispararon en contra de Miguel Bahena cuando el alcalde llegaba a su domicilio después de su jornada laboral.

Tras el asesinato, el Partido Verde Ecologista condenó los hechos, y exigió justicia a las autoridades para dar con los responsables.

La noche de este lunes se reportó el asesinato de Miguel Bahena Solorzano, ocurrido afuera de su casa, ubicada en la comunidad de La Estancia, en Pisaflores, Hidalgo.

Testigos señalaron que el alcalde fue atacado por dos hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta, y quienes dispararon en al menos 5 ocasiones.

Tras el ataque los asesinos huyeron del lugar, perdiéndose entre las calles con rumbo desconocido.

Esto provocó una intensa movilización por parte de autoridades locales, estatales y federales, quienes implementaron un operativo para dar con los responsables del asesinato de Miguel Bahena.

Al lugar arribaron paramédicos y una ambulancia, sin embargo, solo confirmaron que Miguel Bahena ya no contaba con signos vitales.

Derivado de estos hechos el Partido Verde emitió un comunicado, en donde exigió justicia para el edil, así como el esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables.

Al respecto, la Fiscalía de Hidalgo investigará si el alcalde de Pisaflores contaba con amenazas o encontrar indicios que permitan determinar el posible móvil del asesinato.